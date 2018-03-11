Снег с дождем и плюсовые температуры обещают синоптики Владивостоку на следующей неделе

Весна. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Самым теплым днем будет среда, а к выходным снова похолодает

11 марта, PrimaMedia. Плюсовые температуры придут во Владивосток на следующей рабочей неделе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода". Самым теплым днем, по данным синоптиков, будет среда, 14 марта, затем в приморской столице снова похолодает. Кроме того, возможны небольшие осадки — снег с дождем.

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Однако на следующей неделе природа сама готова взяться за ликвидацию снега. По данным Примгидромета, в первой половине следующей недели произойдёт смена синоптических процессов с зимних на весенние. В последнее время циклоны смещались с Китая на акваторию Японского моря. В начале предстоящей рабочей недели циклоны нарушат установленные традиции, их траектории изменятся. Ожидается смещение циклонических вихрей с Китая на Приамурье.

В понедельник во Владивостоке малооблачно, ночью -7...-8°, днем -1...-5°. На улице свежий ветер. Вечером возможны слабые осадки — снег с дождем.

Во вторник тепло будет даже ночью, средняя ночная температура -1°. Днем прогреется до +3...+4°. В начале ночи возможны слабые осадки — дождь со снегом, на дорогах — гололедица. Днем временами небольшой дождь.

В среду ночью -2...-4 °C, днем +4...+7°. На улице свежий ветер и малооблачно. Ночью на дорогах гололедица, возможны осадки, днем — ясно.

В четверг температура -3...+2°. Днем на улице -5° и сильный ветер.

В пятницу ночью -6...-8°, днем -4...-8°.

На выходных снова возможен снег, в субботу температура ночью -5...-6°, днем -2...+1°. В воскресенье сильный ветер, температура днем -3...0°, высокая вероятность осадков.

Приморский край окажется в тёплом секторе, температурный фон повысится. Жители континентальных районов порадуются по-весеннему тёплой погоде. В ночные часы морозы ещё сохранятся, а днём на большей территории Приморья столбики термометров поднимутся выше 0 °С. На побережье южными ветрами будет выноситься с акватории Японского моря слоистая облачность и прохладный в это время года воздух, поэтому в прибрежных районах будет преимущественно облачно и влажно. В середине недели подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах края осадки различной интенсивности.