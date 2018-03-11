Мэр Владивостока выразил сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями

Снегопад во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Виталий Веркеенко поручил провести проверку работы УК по уборке снега на придомовых территориях и принять меры к "двоешникам"

11 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил провести проверку работы управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях. По его словам, горожане не подтверждают отчеты УК о значительном количестве сил и средств, затраченных на уборку городских дворов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, 11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Работу УК в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада контролируют административно-территориальные управления города, подчеркнул заместитель главы города Константин Лобода.

"Состояние придомовых территорий после снегопада – зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. УК 71 микрорайона сообщает о выходе 145 дворников и 12 единиц техники, от УК Фрунзенского района в уборке дворов задействованы 80 дворниках и малые снегоуборочные машины, от УК Советского района работают 70 дворников, 2 фронтальных погрузчика и грузовик для вывоза снега. Всего в работах по уборке придомовых территорий сегодня заняты 684 сотрудника управляющих компаний Владивостока", – отметил он.

Глава города Виталий Веркеенко выразил сомнения в эффективности работы управляющих компаний по уборке дворов и придомовых территорий.

"Управляющие компании отчитываются значительным количеством сил и средств, затраченных на уборку городских дворов, но наши жители зачастую не подтверждают эту информацию. Необходимо провести проверку управляющих организаций города на предмет наличия указанной ими техники и резервов и качества уборки придомовых территорий в жилых кварталах города. О неудовлетворительной работе управляющих компаний горожане могут сообщать в Единую диспетчерскую дежурную службу, будем принимать меры", – заявил Виталий Веркеенко.

Отметим, городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке. На сегодняшний день основные магистрали расчищены, с городских улиц вывезено более 16 тысяч кубометров снега. В работах задействовано свыше 100 единиц муниципального парка и привлеченной техники. Глава города поручил направить сегодня основные силы на расчистку подъездов к объектам здравоохранения, а также учебным учреждениям, школам и детским садам Владивостока.

ОПРОС Кто лучше всех справился с очисткой Владивостока от снега после снегопада? Мэрия

Управляющие компании

Бизнес (владельцы и арендаторы зданий)

Горожане-энтузиасты

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Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника. Ход работ по ликвидации последствий лично контролирует глава города Виталий Веркеенко.