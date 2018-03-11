Сосульки во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

"Осторожно, сосули!" После снегопада во Владивостоке появилась новая беда

В ближайшие дни жителям приморской столицы придется ходить с высоко поднятой головой

11 марта, PrimaMedia. Погода подготовила для жителей и гостей Владивостока опасный сюрприз: после обильного снегопада установились высокие температуры, из-за чего повсеместно на крышах намерзают сосульки. Порой это настоящие глыбы льда, готовые обрушиться на головы прохожих. Корреспондент ИА PrimaMedia прошел по центральным улицам города с фотоаппаратом и убедился, что ради собственной безопасности в ближайшие дни горожанам стоит ходить с высоко поднятой головой.

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Однако новая проблема нависла сверху.

В ближайшие дни во Владивостоке температура будет держаться около ноля градусов, опускаясь ночью ниже точки замерзания воды и поднимаясь выше днем. Это значит, что шапки снега на крышах будут активно таять, намерзая на козырьках.

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