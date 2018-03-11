Женщины за работой. Фото: ИА PrimaMedia

Безработным женщинам помогут найти работу в Приморье

Представительниц прекрасного пола приглашают на специализированную ярмарку вакансий

11 марта, PrimaMedia. Специализированная ярмарка вакансий "Профессиональный мир женщины" пройдет во Владивостоке 14 марта. Специалисты Приморского центра занятости готовы помочь безработным женщинам найти работу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, ярмарка – акция уже привлекла внимание 16 работодателей. На выбор соискательниц – более 200 вакансий.

"Сотрудниц приглашают страховые компании, крупные торговые сети и небольшие магазины, образовательные и медицинские учреждения, филиалы "Почты России" и ОАО "РЖД", служба судебных приставов и налоговая служба", – уточняют в ведомстве.

Советы о том, как презентовать себя работодателю, дадут организаторы мастер-класса "Деловая женщина". Специалисты центра занятости проконсультируют участниц ярмарки по вопросам получения бесплатного дополнительного образования.

"Мы предлагаем получить образование по востребованным на рынке труда профессиям, поэтому проблем с дальнейшим трудоустройством не возникает", – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Глава ведомства подчеркивает: участие в ярмарке полезно и работодателям. Такое знакомство с потенциальным работником — наиболее короткий путь решения кадрового вопроса.

"Мы приглашаем женщин разного возраста посетить нашу ярмарку-акцию. Не важно, какое у соискательницы образование, опыт работы, возраст. Специалисты центра занятости сделают все возможное, чтобы подобрать нужную вакансию", – говорит Лилия Лаврентьева.

Ярмарка вакансий — акция "Профессиональный мир женщины" пройдет 14 марта с 10-12 часов в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская 13.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Александр Шишкин: Риск-ориентированный подход снизит число необоснованных проверок бизнеса

22 февраля, 09:00

Картина дня

Снег с дождем и плюсовые температуры обещают синоптики Владивостоку на следующей неделе

18:35

И впредь воздерживаться! В Приморье разгорелся литературный скандал из-за чувств верующих

11:30

Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

13:15

Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока

10 марта, 14:00

Прекрасны в форме: следком рассказал о досуге Авроры и Евгении Римских из Владивостока

10 марта, 20:50

«Луч» переиграл «Оренбург» со счетом 1:0
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia