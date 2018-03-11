Безработным женщинам помогут найти работу в Приморье

Женщины за работой. Фото: ИА PrimaMedia

Представительниц прекрасного пола приглашают на специализированную ярмарку вакансий

11 марта, PrimaMedia. Специализированная ярмарка вакансий "Профессиональный мир женщины" пройдет во Владивостоке 14 марта. Специалисты Приморского центра занятости готовы помочь безработным женщинам найти работу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, ярмарка – акция уже привлекла внимание 16 работодателей. На выбор соискательниц – более 200 вакансий.

"Сотрудниц приглашают страховые компании, крупные торговые сети и небольшие магазины, образовательные и медицинские учреждения, филиалы "Почты России" и ОАО "РЖД", служба судебных приставов и налоговая служба", – уточняют в ведомстве.

Советы о том, как презентовать себя работодателю, дадут организаторы мастер-класса "Деловая женщина". Специалисты центра занятости проконсультируют участниц ярмарки по вопросам получения бесплатного дополнительного образования.

"Мы предлагаем получить образование по востребованным на рынке труда профессиям, поэтому проблем с дальнейшим трудоустройством не возникает", – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Глава ведомства подчеркивает: участие в ярмарке полезно и работодателям. Такое знакомство с потенциальным работником — наиболее короткий путь решения кадрового вопроса.

"Мы приглашаем женщин разного возраста посетить нашу ярмарку-акцию. Не важно, какое у соискательницы образование, опыт работы, возраст. Специалисты центра занятости сделают все возможное, чтобы подобрать нужную вакансию", – говорит Лилия Лаврентьева.

Ярмарка вакансий — акция "Профессиональный мир женщины" пройдет 14 марта с 10-12 часов в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская 13.