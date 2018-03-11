И впредь воздерживаться! В Приморье разгорелся литературный скандал из-за чувств верующих

Религия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Приморский писатель Лора Белоиван удалила свой рассказ после угроз прокуратурой, полицией и Роскомнадзором

11 марта, PrimaMedia. В Приморье разгорелся самый настоящий литературный скандал с участием "оскорбленных" христиан. Писатель Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра "Тюлень" в поселке Тавричанка, была вынуждена удалить со своей странички рассказ про "божественное происхождение совы" после неоднозначной реакции общественности. Своим подписчикам в "Фейсбуке" Белоиван рассказала, что, по некоторым сведениям, на нее уже поступили жалобы в прокуратуру, полицию и Роскомнадзор.

По словам Лоры Белоиван, ей впервые за 18 лет "осознанной интернет-зависимости" приходится удалять свой пост, который не был ни техническим, ни временным. К моменту удаления рассказ в сети перепостили около 700 раз.

"Удалила я его, потому что в стране у нас происходят странные вещи: люди, считающие и называющие себя православными христианами, все чаще ощущают себя оскорбленными в своих религиозных чувствах, в том числе художественными текстами, и объявляют войну их авторам. Не я первая".

Белоиван рассказала, что получила письмо от довольно известного в РПЦ священника, имя которого не хочет называть. Священник настоятельно рекомендовал убрать текст "оскорбительного для христиан содержания".

"Содержание Вашей страницы в Facebook стало предметом внимания лиц, отвечающих за соблюдение государственных законов. Уважая Ваши личные взгляды и не желая вступать с Вами в какие-либо дискуссии, прошу Вас, во избежание конфликта, убрать с Вашей страницы все материалы оскорбительного для христиан содержания и впредь воздержаться от публикации таковых. – Тем самым Вы сделаете доброе дело как себе самой, так и всем, кто оказался вовлечен в вышеуказанный конфликт", — цитирует письмо писатель.

Сама Лора Белоиван считает, что в ее рассказе нет и намека на оскорбление чьих бы то ни было чувств. Однако добавляет, что узнала от своих православных друзей, близких к Московской Патриархии, что против нее организована целая кампания: "жалобы и заявления лежат в Роскомнадзоре, прокуратуре, полиции и еще невесть где".

Не усмотрели оскорбления чувств и большинство подписчиков Лоры Белоиван, считающих, что люди, которые пытаются организовать травлю писателя, не имеют права говорить от имени всех христиан. В сети даже появилась петиция с призывом вызволить сову Лоры Белоиван из-под цензуры.

Пост Белоиван, в котором она рассказала о травле, перепостило уже около 1,2 тысячи человек.

"Мне очень жаль, что вся эта злая возня происходит таким образом, что страдает репутация конфессии, к которой я отношусь. Я очень устала говорить, что православные — это не те, которые громят выставки, срывают спектакли и пишут в прокуратуры на авторов текстов в интернете. Устала, но буду, потому что это правда: цензура, склоки, тщеславие и злоба не имеет никакого отношения к православию. Оно совсем другое вообще-то. И про другое", – пишет Лора Белоиван.

Справка: Лариса Геннадьевна БЕЛОИВАН — художник, писатель, директор созданного ею Центра реабилитации морских млекопитающих. Родилась в 1967 году в Петропавловске, СССР (ныне Казахастан). Окончила СПТУ № 18 города Находки по специальности "бортпроводник на судах заграничного плавания", работала в Дальневосточном морском пароходстве. Окончила заочно факультет журналистики ДВГУ. Работала корреспондентом в отделении ИТАР-ТАСС во Владивостоке, собкором РИА "Новости" в Приморском крае. Живет в поселке Тавричанка Приморского края. Сотрудничает с различными газетами и журналами, иногда пишет под псевдонимами. Автор книг "Чемоданный роман" (рукопись номинировалась в 2011 году на Довлатовскую премию), "Карбид и амброзия" (шорт-лист премии "НОС"), цикла рассказов "Южнорусское Овчарово" и других.