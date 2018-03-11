Общество. 11 марта, 19:10
Владивосток в снегу. Фото: ИА PrimaMedia

«По многим есть вопросы»: мэр Владивостока посмотрел, как чистят дворы

Страница Виталия Веркеенко в социальных сетях стала книгой жалоб на УК

11 марта, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о том, что ко многим частным управляющим компаниям города "есть вопросы" по уборке снега во дворах. При этом сам пост градоначальника в соцсети стал тем местом, где горожане в комментариях могут пожаловаться на свою УК, сообщает ИА PrimaMedia.

"Частные Управляющие Компании, с которыми жители заключили договора, информируют сегодня об успешной работе по уборке снега. Объехал сам многие районы. Некоторые УК, вижу, работают, по многим есть вопросы. На общественный контроль дополнительно!", – написал Виталий Веркеенко.

Ранее новый градоначальник уже выражал сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями и поручил провести проверку работы УК по уборке снега на придомовых территориях. Видимо, мэр решил не доверять проверку кому-то другому и объехать город сам.

В комментариях под постом горожане тут же устроили "перепись" недобросовестных управляющих компаний, называя адреса домов, возле которых, по их мнению, снег убрали плохо ли не убирали совсем. За 20 минут в своеобразном "черном списке" оказались дома по океанскому проспекту, улицам Чкалова, Южно-Уральская, Кирова и так далее.

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Мэр Владивостока выразил сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями

525 камазов снега вывезли за ночь с улиц Владивостока

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Мэр Владивостока выразил сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями

11 марта, 15:25

Картина дня

Снег с дождем и плюсовые температуры обещают синоптики Владивостоку на следующей неделе

11 марта, 18:35

И впредь воздерживаться! В Приморье разгорелся литературный скандал из-за чувств верующих

11 марта, 11:30

Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

11 марта, 13:15

Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока

10 марта, 14:00

Прекрасны в форме: следком рассказал о досуге Авроры и Евгении Римских из Владивостока

10 марта, 20:50

«Луч» переиграл «Оренбург» со счетом 1:0
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia