«По многим есть вопросы»: мэр Владивостока посмотрел, как чистят дворы

Владивосток в снегу. Фото: ИА PrimaMedia

Страница Виталия Веркеенко в социальных сетях стала книгой жалоб на УК

11 марта, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о том, что ко многим частным управляющим компаниям города "есть вопросы" по уборке снега во дворах. При этом сам пост градоначальника в соцсети стал тем местом, где горожане в комментариях могут пожаловаться на свою УК, сообщает ИА PrimaMedia.

"Частные Управляющие Компании, с которыми жители заключили договора, информируют сегодня об успешной работе по уборке снега. Объехал сам многие районы. Некоторые УК, вижу, работают, по многим есть вопросы. На общественный контроль дополнительно!", – написал Виталий Веркеенко.

Ранее новый градоначальник уже выражал сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями и поручил провести проверку работы УК по уборке снега на придомовых территориях. Видимо, мэр решил не доверять проверку кому-то другому и объехать город сам.

В комментариях под постом горожане тут же устроили "перепись" недобросовестных управляющих компаний, называя адреса домов, возле которых, по их мнению, снег убрали плохо ли не убирали совсем. За 20 минут в своеобразном "черном списке" оказались дома по океанскому проспекту, улицам Чкалова, Южно-Уральская, Кирова и так далее.

ОПРОС Кто лучше всех справился с очисткой Владивостока от снега после снегопада? Мэрия

Управляющие компании

Бизнес (владельцы и арендаторы зданий)

Горожане-энтузиасты

Погода

Никто

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Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника.