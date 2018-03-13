Как Приморью не превратиться в безлесную пустыню в ближайшие пять лет

Лесосека. Вид сверху. Фото: Андрей Барышенко

Научный сотрудник БПИ ДВО РАН - о том, как сохранить уссурийскую тайгу, не похоронив лесохозяйственную отрасль края

13 марта, PrimaMedia. С начала года мы опубликовали ряд статей, посвященных сохранению приморских лесов, нашей уникальной уссурийской тайги. Мы обозначили самые острые проблемы лесной отрасли Приморья и сделали выводы, которые, увы, неутешительны. Но одно дело — обозначить проблемы, совсем другое — предложить пути ее решения. Кто, если не наука, должен такие решения предлагать? И когда, если не сейчас, в тот самый момент критической близости к роковой черте, точке невозврата?

В продолжение темы, которая несомненно касается каждого приморца, мы, представители лесной науки, попытались предложить способы решения накопившихся проблем. Проанализировав множество работ по лесной тематике, вышедших с последнее время в СМИ и научной печати, послушав множество мнений специалистов, экспертов и простых людей, основываясь на лучших достижениях мировой науки и ответственного лесопользования, мы предлагаем всем заинтересованным свой взгляд на пути преодоления опасной ситуации с лесами Приморья.

Что мы имеем и чем нам это грозит?

Истощение лесосырьевой базы на территории Приморского края и всей страны является реальностью — приходится признать, что мы лишились своего леса! Сведение лесов в масштабе всей страны (Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, Урал, Север европейской части страны), совпавшее с процессом глобального изменения климата, уже привело к формированию хаотичного климата на территории России, возникновению разрушительных стихийных бедствий.

Ярким проявлением этой тенденции в Приморье стали мощнейшие тайфуны последних лет и их тяжелые последствия для населенных пунктов края. Экономические потери от них в сотни раз превышают прибыль от заготовки древесины и будут только возрастать.

Наукой давно доказано, что лес – это ключевой регулятор климата в локальном масштабе, а его вырубка во всей стране уже имеет глобальные последствия. Ненарушенные, естественные леса определяют направление ветров, притягивают на сушу влажный воздух с морей и океанов, питают реки, регулируют их водность, снижая риск наводнений, формируют мягкий и уравновешенный климат.

Наши богатые леса, наша уссурийская тайга, долгое время являлись таким регулятором. Почему являлась, спросите вы. А потому, что при нашем с вами попустительстве, при нашем с вами молчаливом согласии многие годы эти леса беспощадно уничтожались, законными и незаконными способами. Сегодня мы имеем неутешительный итог — 90% лесного фонда Приморья уже пройдено рубками и часто не один раз. Наш естественный хранитель благоприятного климата и защитник от стихий понес небывалый урон, а на его восстановление потребуется очень много времени.

Лесозаготовительная отрасль Приморья в том виде, в каком она существует сегодня, идет к своему развалу в ближайшие пять лет. Пять лет — и только в Приморском крае сотни тысяч людей, связанных с этой отраслью, останутся без работы и источника заработка.

Система учета лесных ресурсов (лесоустройство) превратилась в фарс: в Приморском крае лесоустройство на 95% не соответствует реальному положению вещей и отражает лишь интересы бизнеса, которые ведут к уничтожению лесной отрасли. Применяющиеся методы использования космической съемки, БПЛА в сложных лесах не дают реального отображения состояния сложных лесов.

Очень остро стоит кадровая проблема. За последние 10 лет штат лесной службы на местах уменьшился в 10 раз. Некоторые лесничества не имеют собственных машин для выезда на лесосеки или бензина для их заправки, в некоторых поселках имеется лишь один лесник, не имеющий возможности возразить лесному бизнесу. Некоторые лесничества существуют только "на бумаге", с фиктивным штатом. По этой причине наблюдается тенденция сращивания лесничеств с криминальной лесоторговлей.

Сокращение лесников, урезание зарплат (сегодня зарплаты лесников в 10 раз меньше зарплат лесозаготовителей), снижение специальности до бакалавриата и уничтожение преподавательского состава привели к тому, что лесное образование имеет самый низкий приоритет при выборе профессии, и привлекает самую незаинтересованную часть молодежи. Преподаваемые знания в лесной отрасли имеют давность, в лучшем случае, 50 лет. Новые достижения в области лесной экологии, устойчивого лесопользования, современных методов учета лесных ресурсов, формирования нового подхода к устойчивой и беспрерывной жизни леса не доступны ни студентам, ни преподавателям.

Как мы к этому пришли?

Самые главные проблемы российских лесов сегодня – это ущербная законодательная база и губительные принципы лесного хозяйствования.

В России применяется принцип экстенсивного ведения лесного хозяйство, т.е. освоения всё новых территорий при лесозаготовке, и серьезно заниженные сроки лесовосстановления.

По оценкам ученых, сроки восстановления лесов, прописанные в существующем Лесном Кодексе РФ, в 20 раз!!! меньше необходимого времени.

Нет сомнений, что заложенные в российском лесном законодательстве принципы оказались провальными для страны и пришла пора их смены.

Новая законодательная база должна быть основана на новых принципах ведения лесного хозяйства.

Что нужно сделать

Предлагаемый нами набор мер, основан на глубоком и всестороннем анализе разных аспектов лесохозяйственной деятельности. Предлагаемые нами новые принципы лесного хозяйствования позволят остановить деградацию лесного комплекса, вернуть его под контроль государства и обеспечить его устойчивым развитием. Итак, мы предлагаем следующие подходы.

Ввести принцип "не сажал — не руби"

Лесозаготовительная отрасль является основой жизни многих населённых пунктов страны, поэтому ни в коем случае нельзя допускать ее уничтожения. Древесина – ценный и экологичный ресурс, но рубить естественные леса уже нельзя — это приведет к катастрофе. Необходим полный уход лесозаготовительного бизнеса из оставшихся ненарушенных естественных лесов, с территорий повышенного биоразнообразия в Приморском крае.



Лесная плантация. Фото: Ольга Ухваткина

Новым этапом развития лесного хозяйства должно стать повсеместное создание лесных плантаций для быстрого получения продукта – древесины с заданными свойствами.

Мы видим два пути создания таких плантаций.

При первом государство облагает налогом на лесовосстановление существующих лесопользователей и другие предприятия лесного комплекса, за счет этих средств разрабатывает и реализует программу по созданию таких плантаций. Лесопользователи постепенно переходят на плантационное выращивание древесины, не увеличивая объем лесозаготовок в естественных лесах в течение переходного периода.

Второй путь — законодательно закрепленная обязанность лесозаготовителей создавать лесные плантации с последующим полным переносом лесозаготовки на них.

Сохранить и восстановить национальное лесное наследие

Постепенный и полный уход лесозаготовительной отрасли из естественных лесов России должен сопровождаться мероприятиями по восстановлению нарушенных лесов. Первоочередные государственные меры должны быть направлены на реальную оценку существующих лесных территорий с целью получения общей картины, изменяющейся во времени. На основе полученной информации необходимо типизировать леса по следующим категориям:

Категория "А" — ненарушенные естественные леса – выделяемое национальное лесное наследие — с полным выводом из этих территорий лесозаготовок;

Категория "Б" — потенциальные территории для национального лесного наследия – леса, пройденные выборочными рубками, или старыми рубками, с возможностью восстановления естественным способом до состояния естественных лесов (эти территории также должны быть выведены из эксплуатации);

Категория "В" — сильно нарушенные территории, старые вырубки, редколесья, заброшенные сельхозземли, гари, свежие вырубки без возможности естественного восстановления, т.е. территории для повсеместного создания лесных плантаций.

По каждой из категорий должны быть разработаны поэтапные программы, обеспечивающие сохранение и восстановление лесных экосистем, в зависимости от их текущего состояния. Также необходимо создать единую систему лесовосстановления, осуществляющую и контролирующую лесовосстановление на площадях разных категорий.



Территория под лесную плантацию. Фото: Ольга Ухваткина

Вернуть лес под контроль государства

Как уже сказано выше, за последние десятилетия государство существенно утратило контроль над своим стратегическим ресурсом, каким, без сомнений, является лес. И без возвращения контроля государства над лесными ресурсами и полноценного контроля выполнения лесного законодательства говорить о развитии отрасли бессмысленно.

Это не означает национализации отрасли – в современных условиях неразумного шага, но означает выполнение государством управляющей функции в полном объеме.

Государство должно вернуться в лес, стать его полноправным и рачительным хозяином. Первоочередными шагами на этом пути мы видим следующие:

1. Увеличение штата лесничеств, зарплату лесничих и других сотрудников лесоохранного направления.

2. Улучшение технической оснащенности лесничеств средствами передвижения, связи, обеспечение компьютерной техникой и соответствующим программным обеспечением.

3. Применение методов наземной съемки для мониторинга состояния лесов по разным направлениям.

4. Восстановление полноценной системы учета и контроля лесной отрасли, чтобы студенты захотели заниматься полноценным решением задач лесного хозяйства и охраной леса;

5. Использование современного научного потенциала для подготовки специалистов лесной отрасли, интеграция лесной науки и образования в систему лесного хозяйства.

Создать имидж России как лесной страны

Экотуризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений туризма во всем мире. Приморье, обладающее таким уникальным в мировом масштабе природным комплексом как уссурийская тайга, имеет все шансы стать местом притяжения экотуристов со всей планеты. Создание системы нацпарков, природных парков и т.д. в оставшихся естественных лесах и восстанавливающихся лесах позволит не только снизить климатические риски для территории, но и получить прибыль от существующих лесов.

Политика сохранения лесов повысит имидж страны на мировом уровне, даст толчок развитию инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах, закреплению населения.

Прибыль, получаемая от экотуризма, может быть направлена на возрождение полноценной лесохозяйственную отрасль.

Мы предлагаем:

1. Создать для страны имидж "Россия – страна с уникальными нетронутыми лесными богатствами".

2. Ввести экологический сбор на посещение лесов туристами.

3. Разработать программу развития экологического туризма для Приморья как региона с ненарушенными лесами и центрами повышенного биоразнообразия.

Нужно сказать, что предлагаемые идеи являются лишь канвой, направлением, которое может спасти каждого жителя края от больших климатических и экологических проблем, обеспечить устойчивым развитием лесозаготовительную отрасль, стабильным доходом сотни тысяч жителей, завязанных на нее. Для дальнейшей проработки комплексной программы необходимо подключение многих специалистов из разных отраслей.



Выгоревшая сопка. Фото: Ольга Ухваткина

Но, чтобы ситуация начала наконец-то меняться, нужно активное участие жителей края. Каждый приморец, работает он в лесу или нет, живет на селе или в городе, должен обратить внимание на проблему стремительного уничтожения тайги. И каждый должен задуматься о последствиях сознательного выбора безответственного пути. Укрыться от этих последствий в "благополучном" уголке планеты смогут совсем немногие. Для абсолютного большинства цена за сегодняшнее бездействие может быть очень высокой.

Сегодня, когда общество начинает осознавать свою силу, когда его голос уже может звучать так громко, что власть попросту не в силах его игнорировать, нужно действовать решительно. Мы призываем всех участвовать в продвижении темы, в экологических акциях, в посадке леса и т.д. – это вполне реальное действие. И совершенно точно каждый из нас может распространять информацию о проблемах и создать вокруг себя сферу непринятия безответственности за свою планету, за свою страну, за свой край. Сегодня это очень важно.