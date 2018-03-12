Мэр Владивостока нашел механическую «заначку» почти в 30 млн рублей

Две снегоплавильные установки, приобретенные несколько лет назад, город практически не использовал

12 марта, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко обнаружил на территории муниципального предприятия "Содержание городских территорий" две мобильные снегоплавильные установки, которые шесть лет не эксплуатировались. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальных сетях. Между тем, стоимость каждой снегоплавилки – порядка 15 млн рублей, передает ИА PrimaMedia.

"После диагностики и техобслуживания запустим их для плавления снега на центральной площади. Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега", — отметил Веркеенко.

Напомним, две снегоплавильные установки канадской фирмы "Трекан" мэрия приобрела еще в 2010 году в надежде на быстрое освобождение Владивостока от снежных завалов. Стоимость каждой – порядка 15 млн рублей. Но использовали их всего несколько раз, оказалось, что это слишком дорого — только одна установка потребляет 350 литров солярки в час. К тому же техника оказалась очень придирчива к загрязненному снегу.