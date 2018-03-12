Общество. 09:05

Мэр Владивостока нашел механическую «заначку» почти в 30 млн рублей

Две снегоплавильные установки, приобретенные несколько лет назад, город практически не использовал

12 марта, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко обнаружил на территории муниципального предприятия "Содержание городских территорий" две мобильные снегоплавильные установки, которые шесть лет не эксплуатировались. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальных сетях. Между тем, стоимость каждой снегоплавилки – порядка 15 млн рублей, передает ИА PrimaMedia.

"После диагностики и техобслуживания запустим их для плавления снега на центральной площади. Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега", — отметил Веркеенко.

Напомним, две снегоплавильные установки канадской фирмы "Трекан" мэрия приобрела еще в 2010 году в надежде на быстрое освобождение Владивостока от снежных завалов. Стоимость каждой – порядка 15 млн рублей. Но использовали их всего несколько раз, оказалось, что это слишком дорого — только одна установка потребляет 350 литров солярки в час. К тому же техника оказалась очень придирчива к загрязненному снегу.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Снегоуборочной техники во Владивостоке в 3 раза меньше, чем положено

"По многим есть вопросы": мэр Владивостока посмотрел, как чистят дворы

Тысячи тонн грязного снега во Владивостоке всю зиму складировали на берегу моря

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Мы направляем наши силы на очистку города – Владимир Николаев

10:00

Мэр Владивостока выразил сомнения в эффективности уборки снега управляющими компаниями

11 марта, 15:25

Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

10 марта, 17:10

Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

10 марта, 11:05

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

09 марта, 19:25

Картина дня

В ночь на вторник снег с дорог Владивостока будут сгребать вместе с автомобилями

11:30

Дальнему Востоку добавили льготных авианаправлений

11 марта, 14:15

Снег с дождем и плюсовые температуры обещают синоптики Владивостоку на текущей неделе

11 марта, 18:35

И впредь воздерживаться! В Приморье разгорелся литературный скандал из-за чувств верующих

11 марта, 11:30

Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

11 марта, 13:15

Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока
Одна из самых дорогих квартир России: как все устроено
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia