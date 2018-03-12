Пробки. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Владивосток сковали 10-балльные пробки

Тысячи горожан опоздали на работу

12 марта, PrimaMedia. Владивосток утром в понедельник, 12 марта, сковали 10-бальные пробки. Затрудненное движение наблюдается практически по всем направлениям, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным на 9.15, сервис от "Яндекса" показывает во Владивостоке 10 баллов и отмечает, что пешком сейчас передвигаться быстрее.Кое-где проезд затруднен из-за ДТП.

Как отмечают горожане, проблематично выехать из районов не только на переполненных автобусах, но и на такси.

"Водитель такси сказал, что с Тихой сегодня висит 100 заявок, а обычно 20-30. Народ боится выезжать на своих машинах, так как со дворов не выбраться", — передают горожане.

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