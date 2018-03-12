Мы направляем наши силы на очистку города – Владимир Николаев

Вывоз снега. Фото: предоставлено Фондом ВВН

42 единицы техники и 200 волонтеров работают на оперативной уборке снега во Владивостоке по поручению фонда ВВН

12 марта, PrimaMedia. Дополнительные единицы снегоуборочной техники и более 200 волонтеров фонда ВВН вышли 9 марта и работают по сей день на улицах Владивостока. Такое решение принял руководитель программ социальной поддержки населения Владимир Николаев. По его поручению КамАЗы, задействованные на стройках, вывозят снег с городских улиц, а трактора-щетки работают на социально значимых объектах: расчищают подъезды к больницам, школам и жилмассивам, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я вижу, что в городе достаточно тяжелая ситуация, снега выпало действительно много. Понятно, что городские службы не везде справляются, поэтому мы сразу же направили наши силы на уборку снега и мусора – это пять КамАЗов, пять тракторов-щеток и 32 мусоровоза, которые помогают справиться с еще одной проблемой – горами мусора на придомовых территориях. По моей просьбе на улицы вышли и наши активисты, волонтеры, молодежь, чтобы вручную расчищать снег.

Уборка снега во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН Уборка снега во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 2

Мне с болью пишут горожане, новые адреса приходят буквально каждые 20 минут. Конечно, это наш город, и мы не должны оставаться в стороне, поэтому все силы брошены на то, чтобы как можно скорее убрать снег и мусор с городских улиц, не только с основных магистралей, но и внутриквартальных дорог", — подчеркнул Владимир Николаев.



Уборка снега во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН

В течение трех дней спецтехника работает на улицах Владивостока и, по словам Владимира Николаева, будет помогать в очистке до тех пор, пока есть необходимость.