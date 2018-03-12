Из-за брошенных на обочинах машин техника не могла очистить дороги полностью. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

В ночь на вторник снег с дорог Владивостока будут сгребать вместе с автомобилями

Некоторые участки до сих пор не удалось расширить и очистить из-за припаркованных машин

12 марта, PrimaMedia. Некоторые участки дорог во Владивостоке не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. С безответственностью некоторых владельцев транспортных средств в ночь с 12 на 13 марта будут бороться с помощью экипажей ГИБДД и эвакуаторов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Снегоуборочная техника работает на дорогах уже пятые сутки, но так и не смогла расширить дороги по Партизанскому проспекту, частично по проспекту 100-летия Владивостока и улице Светланской, Тигровой, Пологой, Луговой, Адмирала Спиридонова, Адмирала Юмашева, Котельникова, Фадеева, Борисенко и других.

"Водители спецтехники вынуждены были маневрировать между брошенными автомобилями. Такая картина наблюдалась не только в микрорайонах, но и на центральных дорогах. До сих пор владельцы не забрали свои автомобили, чем сделали невозможной уборку на отдельных участках дорог. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, – подчеркнула заместитель директора МБУ "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева. – В ночь с 12 на 13 марта уборка дорог будет осуществляться совместно с экипажами ГИБДД и эвакуаторами. Припаркованные вдоль дорог машины будут эвакуировать, а спецтехника зайдет на очистку".

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Пятые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. В работах задействовано свыше 100 единиц муниципального парка и привлеченной техники. С городских улиц вывезены десятки тысяч кубометров снега.

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