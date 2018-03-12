Волейболистки "Приморочки". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

«Приморочка» на выезде переиграла «Воронеж» со счетом 3:0 и вышла на 2 место

Следующие матчи "Приморочка" проведет 24 и 25 марта во Владивостоке

12 марта, PrimaMedia. Женская волейбольная команда "Приморочка" накануне одержала вторую гостевую победу над "Воронежем" со счетом 3:0 и поднялась на второе место в турнирной таблице Высшей лиги "А", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу волейбольного клуба.

В дебюте первой партии лидировали хозяйки, затем "Приморочка" вышла вперед – 8:7, однако закрепить преимущество у приморской команды не получилось. Игра перешла в "качели" и ушла в нервную концовку. Лидер в партии менялся пять раз. Итог сета — 25:27.

Во второй партии борьбы не было, "Приморочка" вырвалась в лидеры с итогом сета 25:8.

В третьей партии борьба была, и продолжалась она до второго перерыва, к которому "Воронеж" отыграл шесть очков и вышел вперед – 16:15, но затем "Приморочка" совершила рывок 7:0, который и стал решающим. Таким образом, приморская команда в усеченном составе не потеряла в Воронеже ни одной партии – 25:18.

Следующие матчи "Приморочка" проведет 24 и 25 марта с волейболистками из Уфы на домашней площадке спорткомплекса "Олимпиец".

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