Дальнему Востоку добавили льготных авианаправлений

Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

Список субсидируемых государством авиаперевозок с ДФО пополнился 13 новыми рейсами

12 марта, PrimaMedia. В 2018 году дальневосточники смогут летать по льготной цене по 63 направлениям — на 13 больше, чем в 2017 году, говорится в опубликованном постановлении правительства РФ о правилах субсидирования авиаперевозок в регионы ДФО. В списке субсидируемых — рейсы из всех столиц субъектов ДФО в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Читу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документ.

Дальневосточникам предоставят возможность льготно летать регулярными рейсами эконом-класса в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Читу. Рейсы будут осуществляться из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Якутска, Магадана, Южно-Сахалинска, Анадыря, Певека, Комсомольска-на-Амуре, Мирного, Удачного, Нерюнгри, Тикси.

Как следует из текста постановления правительства РФ от 2 марта 2018 года, в котором оговариваются новые правила предоставления авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета, в приоритетном порядке средства на льготные перевозки дальневосточникам получат авиакомпании, в парке которых есть самолёты российского производства, выпущенные не позднее 2009 года.

Участвующие в программе авиакомпании должны будут предоставлять льготникам не менее 30% мест на каждом рейсе.

Дешевле летать в Сочи и Симферополь дальневосточники смогут из столиц Приморья, Хабаровского края и Приамурья, а из Якутска можно будет улететь по льготному билету на популярные курорты — в Анапу, Минеральные Воды и Геленджик.

Сохранятся льготные рейсы между столицами дальневосточных субъектов, а также перелёты из ДФО в города Сибири (Чита, Красноярск, Новосибирск), а также в столицу Урала — Екатеринбург. Включены в перечень и три маршрута в Санкт-Петербург.

Государство начнет субсидировать авиабилеты в Москву и обратно из Певека и Анадыря (Чукотка), Петропавловска-Камчатского (Камчатка), Удачного и Тикси (Якутия), Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Магадана и Благовещенска.

Самые большие субсидии (от 9 до 10,5 тысяч рублей на одного пассажира) государство будет перечислять авиакомпаниям за выполнение рейсов Владивосток — Сочи, Владивосток — Минеральные Воды и Москва — Певек.