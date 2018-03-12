ЛДПР предлагает сильно упростить получение гражданства русскими из других стран

Паспорт. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

По словам председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского, нужно давать паспорта русским прямо в консульствах, куда они обратятся

12 марта, PrimaMedia. Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сильно упростить получение гражданства русскими из других стран. По его словам, нужно давать паспорта русским прямо в консульствах, куда они обратятся.

Сегодняшняя глобализация не только стирает границы, но и во многом обесценивает национальные уклады, культуру и даже языки. Тем не менее, как и много лет назад, в глобальной гонке выигрывает тот, кто держится своих корней.

В 1990-ых руководство "новой" России хотело сделать страну максимально открытой, полагая, что только так можно встроиться в свободную экономику. В итоге мы чуть не потеряли российскую государственность. Среди парламентских партий тогда, пожалуй, только ЛДПР била в набат и обращалась к соотечественникам: "Русские! Давайте жить собственным умом!"

Сегодня, когда сильные мировые игроки вновь хотят остановить Россию в её успешном развитии, такой призыв по-прежнему актуален. А депутаты от партии вносят законопроекты, ориентируясь на здоровый прагматизм.

Русские не бросают своих? Давайте докажем это делом! Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сильно упростить получение гражданства русскими из других стран: "Сотни тысяч русских стоят в очереди… Все они жили в СССР или родились вскоре после распада, они не виноваты, что их родители в своё время переехали в союзные республики. Вдруг они стали там чужими, но и на родину их не хотят принимать. Это позор. Мы предлагаем давать паспорта русским прямо в консульствах, куда они обратятся".

Сохранение нашей самобытности невозможно и без поддержки национального производителя. Например, в Смоленской области, которую возглавляет либерал-демократ Алексей Островский, несколько лет назад открылся рынок, где местные фермеры могут торговать, не платя за аренду. Разумеется, их продукция становится намного доступнее для населения. Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что опыт смолян поможет другими регионам успешно противостоять иностранной продукции в торговых сетях.

"Свой путь" можно и нужно искать не только в торговле. У России – огромный аграрный потенциал, которым мы не всегда умеем распорядиться. Многие русские семьи хотят работать на земле, а ведь в сельской местности полно брошенных домов. Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на том, что их вместе с землёй нужно передавать в пользование бесплатно, но до этого – провести газ, сделать дороги, обеспечить людей техникой и посевным материалом… Ресурсы есть. Главное – использовать их так, чтобы не погубить хорошее начинание откровенной халтурой.

Кто-то из российских учёных произнёс прекрасное слово – народосбережение. А это, прежде всего, борьба за здоровье нации и продолжительность жизни. Государство должно стать монополистом на рынке лекарственных препаратов, а также со всей строгостью контролировать качество продуктов питания и алкоголя, считают депутаты.

Русские не должны перекраивать свою страну по чужим лекалам. Чтобы убедить других в своей состоятельности, иногда достаточно навести порядок в собственном доме.