МКПП выступает за развитие сотрудничества между строительными компаниями Приморья и США. Фото: пресс-служба МКПП

Прошла очередная встреча Генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийси с членами организации городов-побратимов Владивостока

12 марта, PrimaMedia. При содействии представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялась очередная встреча Генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийси с членами организации городов-побратимов Владивостока. Основным вопросом дня было налаживание и укрепление сотрудничества между городами штата Аляски, США и Владивостоком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МКПП.

Одной из идей для налаживания контактов между представителями предпринимательского сообщества двух стран стала организация круглого стола по вопросам продвижения строительной индустрии, в частности в сфере дорожного строительства. Данное мероприятие Генеральное консульство США во Владивостоке планирует провести в июне 2018 года и пригласить на него строительные компании Дальнего Востока России и городов тихоокеанского побережья США, в частности и штата Аляска.

Глава представительства МКПП в АТР Евгений Русецкий поддержал данную инициативу и отметил, что данное мероприятие можно организовать в двух частях, одна из которых будет посвящена непосредственно строительству новых дорог, а вторая – их содержанию и ремонту.



Встреча Генконсула США во Владивостоке Майкла Кийси с членами организации городов-побратимов Владивостока. Фото: пресс-служба МКПП

Подобный круглый стол с участием представителей американских и российских компаний уже имел место быть в 1995 году. Мероприятие также было организовано и проведено Генеральным консульством США во Владивостоке и позволило многим предпринимателям наладить международное сотрудничество.

Помимо развития двухсторонних отношений в экономической сфере стороны также обсудили возможность организации обмена студентами и научными делегациями между университетами США и Дальнего Востока России, а также предложение туристического маршрута в Джуно для жителей Тихоокеанской России.



Встреча Генконсула США во Владивостоке Майкла Кийси с членами организации городов-побратимов Владивостока. Фото: пресс-служба МКПП

Дополнительно был поднят вопрос об участие российской стороны, в частности бизнес-структур, в очередном заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (бывшая комиссия Гор-Черномырдин), которое планируется провести в июне 2018 года в Анкоридже, штат Аляска. Американская сторона в свою очередь подтвердила, что мероприятие состоится, как намечено, и что они будут рады участию российских коллег.