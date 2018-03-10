Альпы по-владивостокски. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Побывать в Альпах, не выезжая из Владивостока

Жители и гости города развлекаются «в горах» на центральной площади (ФОТО)

12 марта, PrimaMedia. Горы снега на центральной площади Владивостока одних смущают – мол, как можно грязные кучи размещать в месте, где традиционно много туристов, другие же радуются тому, что в городе появились свои Альпы. Социальные сети пестрят фотоснимками, сделанными на самых высоких сугробах, передает ИА PrimaMedia.

Площадь стала временной площадкой для складирования снега, вывозимого с улиц города.

"Снежная долина в центре города. Круто же. Где такое еще увидишь?", — пишут горожане.

Мэр города Виталий Веркеенко у себя на странице в "Фейсбуке" заметил, что "пока детям горки на радость", а позже снег попробуют расплавить с помощью спецустановок и спустить в канализацию.

Публикация от @katerina.dbn

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