Общество. 13:10

Гольдштейн: Вовлечение федеральных земель в строительство сделает жилье доступней

По словам сенатора Совфеда, крайне важно обеспечить качество нового жилья, строить его по новым принципам

12 марта, PrimaMedia. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для сохранения позитивных тенденций на рынке строительства жилья и для дальнейшего развития этой отрасли необходимо вовлекать федеральные земли в оборот и строить на них многоквартирные дома, сообщает ИА PrimaMedia.

"Это действительно задача непростая, но обязательно нужно продолжить работать над ней, сконцентрировать усилия, в том числе, конечно, и административные, для того чтобы такие земли не пустовали, не приходили в бесхозное состояние, а использовались в соответствии с нашими жилищными программами", — сказал глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но нужно отдавать предпочтение все-таки строительству доступного по цене жилья, при чем, в удобных для людей городских зонах.

Согласно данным, в прошлом году уже удалось вовлечь рекордный объём федеральной земли под жильё – 3,5 тысячи га. Однако, чтобы выйти на 120 млн кв. метров жилья в год, — а именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, — объёмы вовлечения необходимо увеличивать.

"Различные ведомства и федеральные структуры действительно распоряжаются огромным количеством земли по всей стране, причем немалая часть из нее не используется. Нередко такие федеральные участки находятся в оживленной части городов или ближайшем пригороде, то есть территориях, где было бы оптимально возводить новые жилые микрорайоны, а не занимать их хозяйственными сооружениями или вовсе оставлять простаивать без пользы. Плюсом такого решения является и то, что, как правило, к таким участкам уже подведены коммуникации, инфраструктура. А это значит, что затраты на строительство жилых домов здесь будут значительного ниже, то есть итоговая стоимость квадратного метра для граждан — меньше", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Также отмечается, что крайне важно обеспечить качество нового жилья, строить его по новым принципам. По словам экспертов порядка 70% городской среды формируется жилой застройкой. Жильё – это наиболее распространённый объект городской среды, и выполнение задачи, поставленной президентом, по увеличению объёмов жилищного строительства в сочетании со строительством по новым принципам будет способствовать выполнению ещё одной задачи, поставленной в послании, а именно развитию городов.

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