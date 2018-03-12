Спорт. 16:55
Соревнования по хоккею с шайбой "Кубок Седанка Сити" прошли во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Татьяна Меель

Сахалинские хоккеисты взяли "Кубок Седанка Сити" во Владивостоке

Юные спортсмены из Южно-Сахалинска одержали победу в семи хоккейных матчах набрав 20 очков в ходе напряженных весенних соревнований

12 марта, PrimaMedia. Открытый региональный турнир по хоккею с шайбой "Кубок Седанка Сити" снова подарил возможность юным спортсменам 2008 года рождения и младше выступить на "взрослом" профессиональном льду "Фетисов Арены" во Владивостоке. В очередном турнире, который проходил с 7 по 11 марта, приняло участие восемь команд, главный трофей достался команде "Арена Мастер" из Южно-Сахалинска, сообщает ИА PrimaMedia.

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Всего в соревнованиях, пришедшихся на праздничные весенние выходные, приняли участие восемь хоккейных дружин из Владивостока, Артёма, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Ванино.

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Помимо двух составов "Адмирала-2008", за победу поборолись две команды сверстников из "Амура-2008", "Шахтер", "Арена Мастер-2008", а также "Трансбункер-2008" и "Трансбункер-2009".

Атмосфера праздничных соревнований выдалась яркая, насыщенная и эмоциональная. Кроме демонстрации своих спортивных талантов, юные хоккеисты активно знакомились между собой, обменивались тактиками игры и просто наслаждались моментом, ведь для иногородних команд турнир стал отличной возможностью побывать в столице Приморья — Владивостоке и выступить на главной ледовой арене края.

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— Участие в турнире дало нам хорошую возможность попробовать свои силы в матчах с сильнейшими командами Дальнего Востока. Такая практика дает ребятам возможность набраться опыта выступлений на крупных соревнованиях, ценность которого огромна. Кроме того, проведение подобных турниров позитивно сказывается на развитии хоккея в Приморском крае, в целом. Среди хоккеистов, которые выходили на лед в минувшие выходные, были ребята, которые уже через несколько лет могут выйти в основном составе "Адмирала". В целом, своими результатами довольны. В дальнейшем будем стремиться, чтобы выступить еще лучше и занять первое или второе место, — отметил главный тренер команды "Адмирал-2008" Алексей Корбут.

Традиционно, трибуны приморской ледовой арены заполнили самые ярые болельщики – родители и друзья маленьких спортсменов.

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По итогам соревнований, подготовка к которым была тщательной и кропотливой, первое место досталось команде "Арена-Мастер" из Южно-Сахалинска, второе — команде "Амур" из Хабаровска и третье — команде "Адмирал" из Владивостока.

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На четвертом и пятом месте оказались представители "Трансбункера" из Ванино, на шестом – артемовский "Шахтер", на седьмом – второй состав "Адмирала-2008", а на восьмом – второй состав "Амура".

Отметим, что "Кубок Седанка Сити" собирает юных хоккеистов со всего Дальневосточного региона уже не первый год и планирует развивать эту приятную спортивную традицию и в дальнейшем. Таким образом, маленькие мастера ледового спорта еще не раз встретятся во Владивостоке и поборятся за звание лучших хоккеистов Дальнего Востока.

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