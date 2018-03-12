Спорт. 13:20
Участники соревнований. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Приморские кикбоксеры вернулись с медалями с Дальневосточных юношеских игр боевых искусств

В копилку сборной команды по кикбоксингу добавилось 14 медалей

12 марта, PrimaMedia. III Дальневосточные юношеские игры боевых искусств, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли с 8 по 12 марта в Хабаровске. В рамках игр состоялись чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. В копилке сборной команды по кикбоксингу Приморского края 14 медалей, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Участие в соревнованиях приняли 2 тысячи спортсменов со всего Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и Японии.

"На III Дальневосточных юношеских играх боевых искусств в числе проводившихся соревнований по киокусинкай, тхэквондо, кудо, ушу, грепплинг, самбо был и кикбоксинг. Приятно видеть юных приморских спортсменов на таких масштабных соревнованиях, где ребята могут проявить себя. Поздравляю наших спортсменов и тренеров с победой!" — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Золотые медали завоевали:

  • Мель Илья (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
  • Авдалян Давид (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
  • Журавлев Роман (г.Артем, тренер Бондарь Александр, СК "Легион")
  • Горюнов Матвей (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")

Серебряными призерами стали:

  • Мамедов Данил (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
  • Зотин Артём (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
  • Чубаров Дмитрий (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
  • Легконогов Владислав (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")

Бронзовые медалисты:

  • Гарин Дмитрий (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
  • Мамедов Владимир (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
  • Джураев Артур (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
  • Киргизов Максим (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
  • Ефимов Максим (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
  • Чуканов Илья (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
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