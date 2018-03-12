Приморские кикбоксеры вернулись с медалями с Дальневосточных юношеских игр боевых искусств

Участники соревнований. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

В копилку сборной команды по кикбоксингу добавилось 14 медалей

12 марта, PrimaMedia. III Дальневосточные юношеские игры боевых искусств, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли с 8 по 12 марта в Хабаровске. В рамках игр состоялись чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. В копилке сборной команды по кикбоксингу Приморского края 14 медалей, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Участие в соревнованиях приняли 2 тысячи спортсменов со всего Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и Японии.

"На III Дальневосточных юношеских играх боевых искусств в числе проводившихся соревнований по киокусинкай, тхэквондо, кудо, ушу, грепплинг, самбо был и кикбоксинг. Приятно видеть юных приморских спортсменов на таких масштабных соревнованиях, где ребята могут проявить себя. Поздравляю наших спортсменов и тренеров с победой!" — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Золотые медали завоевали:

Мель Илья (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")

Авдалян Давид (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")

Журавлев Роман (г.Артем, тренер Бондарь Александр, СК "Легион")

Горюнов Матвей (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")

Серебряными призерами стали:

Мамедов Данил (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")

Зотин Артём (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")

Чубаров Дмитрий (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")

Легконогов Владислав (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")

Бронзовые медалисты: