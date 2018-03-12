Приморские кикбоксеры вернулись с медалями с Дальневосточных юношеских игр боевых искусств

12 марта, PrimaMedia. III Дальневосточные юношеские игры боевых искусств, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли с 8 по 12 марта в Хабаровске. В рамках игр состоялись чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. В копилке сборной команды по кикбоксингу Приморского края 14 медалей, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.
Участие в соревнованиях приняли 2 тысячи спортсменов со всего Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и Японии.
"На III Дальневосточных юношеских играх боевых искусств в числе проводившихся соревнований по киокусинкай, тхэквондо, кудо, ушу, грепплинг, самбо был и кикбоксинг. Приятно видеть юных приморских спортсменов на таких масштабных соревнованиях, где ребята могут проявить себя. Поздравляю наших спортсменов и тренеров с победой!" — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.
Золотые медали завоевали:
- Мель Илья (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
- Авдалян Давид (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
- Журавлев Роман (г.Артем, тренер Бондарь Александр, СК "Легион")
- Горюнов Матвей (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
Серебряными призерами стали:
- Мамедов Данил (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
- Зотин Артём (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
- Чубаров Дмитрий (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
- Легконогов Владислав (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
Бронзовые медалисты:
- Гарин Дмитрий (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")
- Мамедов Владимир (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
- Джураев Артур (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
- Киргизов Максим (г.Артем, тренер Парыгин Артём, СК "Дельта")
- Ефимов Максим (г.Уссурийск, тренер Регер Андрей, СК "Боевая Русь")
- Чуканов Илья (г.Владивосток, тренер Беляев Евгений, ДЮСШ "Бастион")