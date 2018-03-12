Проголосовать за президента РФ можно на территории АО «Восточный Порт»

В учебно-курсовом комбинате АО «Восточный Порт» работает постоянно действующий избирательный участок №1914

12 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о том, что в учебно-курсовом комбинате АО "Восточный Порт" работает постоянно действующий избирательный участок №1914, сообщает ИА PrimaMedia.

18 марта 2018 года, в день выборов президента Российской Федерации, работники "Восточного Порта" и другие граждане России, не закрепленные за участком №1914 на основании прописки, смогут проголосовать здесь при условии предварительного уведомления о своем намерении.

Для этого до 12 марта 2018 года включительно необходимо подать заявление о голосовании по месту пребывания в территориальную избирательную комиссию, ближайшую участковую избирательную комиссию или через многофункциональный центр (МФЦ), куда можно обратиться лично с паспортом или через портал государственных услуг РФ при наличии подтвержденной учетной записи.

18 марта избирательный участок в учебно-курсовом комбинате АО "Восточный Порт" будет работать с 8.00 до 20.00.

Участковая избирательная комиссия находится по адресу: г. Находка, Врангель, ул. Внутрипортовая, 23, учебно-курсовой комбинат АО "Восточный Порт" (первый этаж).

Участок №1914 образован в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа Приморского края №40 от 18 января 2013 года.