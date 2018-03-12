Дебош в поезде "Владивосток-Новосибирск": избиение беременной и угрозы всему вагону. Фото: ИА PrimaMedia

Пьяных приморцев ссадили по пути в Хабаровск 8 марта

12 марта, PrimaMedia. Четверо жителей Приморья, следовавших из Владивостока в Хабаровск на поезде 008Н, устроили скандал в плацкартном вагоне в ночь на 8 марта. Они шумели и угрожали другим пассажирам, одна из дебоширок ударила ногой в живот беременную женщину. Пассажиры вызвали полицию, и всю компанию ссадили с поезда на станции Ружино, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам свидетелей конфликта, компания мужчин и женщин начала выпивать сразу после отбытия из Владивостока. После того, как им сделали замечание, они ушли в вагон-ресторан, но в полночь вернулись и стали вести себя еще более шумно. Их соседка по вагону сделала им замечание, возник конфликт. Пассажирка вынуждена была вызвать полицию.

– Они решили, что нельзя стукачам спокойно спать, и начали к ней докапываться, а заодно и ко всем вокруг. Пришла полиция, пока думали, что делать, компашку вообще перекрыло. Их решили высадить в Ружино, но до Ружино было еще три часа пути, и всех пятерых сдержать никто не мог. Мы сели возле беременной девушки, которая пожаловалась на них, и закрывали ее от камер телефонов, которыми те пытались снять ее лицо. Но в момент, когда их начали выносить из вагона, блондинка Жанна прорвалась к койке девушки и успела пнуть ее ногой в живот, – рассказал пассажир поезда по имени Иван.

Компанию высадили на станции Ружино. Полицейский, который брал у очевидцев свидетельские показания, рассказал, что четверо участников дебоша смогут уехать на следующем поезде, но им придется заплатить административный штраф. Женщину, которая ударила беременную, отвезли в отделение полиции.

"Здоровью потерпевшей пассажирки, по предварительным данным, ничего не угрожает. В отношении гражданки, ударившей женщину во время конфликта, возбуждено административное делопроизводство по статье 20.21 КоАП", — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте.