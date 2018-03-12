Мартовские снегопады в Приморье оказались самыми сильными с начала года

Мартовские снегопады были самыми интенсивными с начала года. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке общее количество осадков составило около 36 мм

12 марта, PrimaMedia. В праздничные и выходные дни весна сдала свои позиции зиме. Снегопады, прошедшие за эти дни, были самыми интенсивными с начала текущего года. На большей территории Приморья выпало от 0,2 до 1,1 месячной нормы осадков. Самое большое количество снега досталось Владивостоку и Хасанскому району, 1,5−1,7 месячной нормы осадков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

Температурный фон оказался на 1–3 градуса, а 8 и 9 марта — на 6−10 градусов ниже климатической нормы для этих дат. Во Владивостоке общее количество снега составило около 36 мм. В ночные часы столбики термометров опускались до −11…−15 °С. Днём 8 и 9 марта было ветрено и холодно, дневной максимум температуры воздуха составил −7…−9 °С. В оставшиеся выходные ветер ослабел, стало теплее, −3…−5 °С. Минувшей ночью минимальная температура воздуха в центре города была около 9 градусов, на Второй Речке и в пригороде −14…−16 °С.