"Тема переноса столицы ДФО во Владивосток имеет право на существование"

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Федеральные и региональные политологи на встрече «Тихоокеанского дискуссионного клуба» обсудили перспективы центра Приморья (ФОТО)

12 марта, PrimaMedia. Тема столичности Владивостока в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) имеет право на существование. Такое мнение высказал известный политолог, вице-президент РАСО, председатель комитета по политическим технологиям РАСО, руководитель "Минченко консалтинг" Евгений Минченко на встрече "Тихоокеанского дискуссионного клуба" во Владивостоке. Федеральные и региональные политологи, общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса обсудили образ будущего Приморья. Одним из акцентов этого будущего стала идея о размещении центра Дальнего Востока во Владивостоке. По оценке сторонников переноса столицы из Хабаровска, это решение уже созрело, сообщает ИА PrimaMedia.

"Владивосток, как реальная столица Дальнего Востока – тема, которая имеет право на существование. Для кого-то это сигнал, и воспроизводится устойчивая формула: если мы хорошо за Путина проголосуем, тогда у нас будет столица федерального округа здесь, во Владивостоке. То есть всё-таки соперничество с Хабаровском действительно существует", — отметил Евгений Минченко.

В ходе дискуссии эксперт также отметил большой потенциал Приморского края, которому уделяется большое внимание федерального центра. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что развитию региона будет способствовать недавнее обновление регионального руководства.

Организаторами встречи "Приморский край: образ будущего" выступили "Тихоокеанский дискуссионный клуб" и консалтинговый центр Expert Group. С детальным докладом по теме выступил приморский политолог Сергей Гребенюк, который увязал данный вопрос с недавним посланием президента РФ к Федеральному собранию РФ.

"Логика действий федерального центра в отношении Приморского края говорит о том, что из него формируют один из центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. В рамках этого образа будущего Приморье станет регионом с мощной экономикой, базирующейся на интеграцию в транзитные потоки между Европой и Азией, мощным научно-образовательным и культурным потенциалом, решаются или будут решены инфраструктурные проблемы, вырастет комфортность проживания в крае. На мой взгляд, в какой-то относительно короткой перспективе это приведёт и к повышению административного статуса территории, а именно переноса столицы ДФО во Владивосток. Довольно естественным выглядит базирование структур, ответственных за социально-экономическое и политическое развитие макрорегиона именно в тот регион, на который решено сделать ставку в выравнивании качества жизни и экономики между центром и Дальним Востоком", — отметил эксперт.

Свою позицию по этому поводу высказал и депутат Законодательного собрания Приморского края, победитель конкурса "Лидеры России" Дмитрий Новиков.

"Перед Приморьем сегодня открыты колоссальные перспективы развития. Ежегодно именно наш регион становится центром притяжения глав государств и инвесторов в рамках Восточного экономического форума. Однако, на мой взгляд, эти коммуникации необходимо усиливать, в связи с чем придание Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока принесёт не только репутационные очки региону, но и облегчит процесс принятия решений в рамках реализуемых проектов", — отметил парламентарий.

Эксперты сошлись во мнении, что явка на выборы президента может стать социальным индикатором востребованности идеи переноса столицы ДФО и в итоге и запустить застопорившийся процесс. Отметим, сейчас центром федерального округа в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 "О полномочном представителе президента РФ в Федеральном округе" является город Хабаровск.