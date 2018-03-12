Приморские спасатели и пожарные провели контролируемый отжиг сухой травы. Фото: ИА PrimaMedia

Контролируемый отжиг: первый вице-губернатор Приморья призвал людей защитить территории

Основной причиной возникшей опасности названа малоснежная зима

12 марта, PrimaMedia. Приморские спасатели и пожарные провели контролируемый отжиг сухой травы в окрестностях поселка Новый. Мероприятия выполнены в рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду.

По словам специалистов краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС, сухая трава в полях и остатки горюче-смазочных материалов на обочинах от проезжающих машин создают высокую вероятность случайного неконтролируемого возгорания.

"Контролируемый отжиг сухой травы – необходимая мера при профилактике пожаров. Он проводится с учетом погодных условий, направления и силы ветра", – прокомментировали они.

Отметим, ранее первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко на оперативном совещании по предупреждению природных пожаров подчеркнул, что одной из причин повышенной пожароопасности названа малоснежная зима. Однако большинство возгораний – рукотворные.

"Еще раз призываю усилить работу с арендаторами, собственниками земель, населением по соблюдению противопожарных норм. Защитить населенные пункты и леса – наша общая задача", – заявил Александр Костенко.

Отметим, в прошлом году за нарушение противопожарных мер в приморских лесах оштрафовано более тысячи человек, сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей. Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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