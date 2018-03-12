Авиадебошир из Владивостока, задержанный на Олимпиаде, разгромил лифт на родине

Житель Владивостока уже был задержан в аэропорту Кореи за нарушение порядка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Мастер спорта по боксу сломал обшивку лифта в жилом доме (ВИДЕО)

12 марта, PrimaMedia. Нетрезвые мужчины разбудили жителей дома на Сочинской,3, в ночь с 9 на 10 марта. Камера наблюдения зафиксировала, как они ломают и скидывают в холл первого этажа обшивку лифта. Интернет-пользователи узнали в одном из мужчин на видео авиадебошира, который закурил в самолете, летевшем на Олимпиаду, и которого затем задержали в корейском аэропорту за нарушение порядка. Также он является мастером спорта по боксу, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, в дежурную часть отдела полиции №2 (Первомайский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местной жительницы о том, что в подъезде ее дома неизвестные ломают лифт.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в подъезде дома, расположенного на улице Сочинской, неизвестный мужчина сломал временную обшивку лифта.

По данному факту проводится проверка.

В настоящее время полицейские устанавливают личность гражданина, причастного к данному происшествию. Изъяты записи камер видеонаблюдения, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего и ущерб, причиненный управляющей компании.

Отметим, что мужчина, который попал на видео уже привлекал к себе внимание неприличным поведением. 22 февраля он в числе других выпивших болельщиков, которые направлялись на Олимпийские игры, закурил в туалете самолета, который затем развернулся во Владивосток. В аэропорту нарушителей правил нахождения на борту воздушного судна опросили полицейские, однако не стали снимать их с рейса, приняв их раскаяние в содеянном и извинения. Когда пассажиров доставили в Корею на другом самолете, компанию выпивших болельщиков местная полиция задержала в аэропорту Инчхон за то, что они пытались пройти паспортный контроль вне очереди. Несмотря на это, они стали зрителями Олимпийских игр. На состязаниях они также неоднократно появлялись на видео очевидцев в неподобающем виде.