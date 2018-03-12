"Ростелеком" представил мартовские новинки "Видеопроката". Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Пользователи смогут посмотреть премьеры сезона: «Джуманджи: Зов джунглей», «Форма воды», «Приключения Паддингтона 2»

12 марта, PrimaMedia. В марте пользователи услуги "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе "Видеопрокат". В сервисе представлено более 3 тысяч фильмов и сериалов. Сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Клиентам доступны популярные премьеры сезона: "Такой же другой, как и я", "Плюшевый монстр", "Погружение", "Дикарь (Гоген)", "Ледяная стерва", "Джуманджи: Зов джунглей", "Приключения Паддингтона 2", "Побег из Рио", "Форма воды", "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", "Хит", "Фрэнк и Лола", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Кто наш папа, чувак?", "Темные времена", "9/11", "Спасибо за вашу службу", "Добро пожаловать незнакомец", "Астрал 4: Последний ключ", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Фердинанд", "Стоянка", "Большая игра (2017)", "Свадьба Уайлд", "Ингрид едет на Запад", "Кое-что на день рождения".

"Видеопрокат" это:

доступ к коллекции сериалов и фильмов;

возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;

еженедельное обновление коллекции фильмов;

удобная форма оплаты.

Видеотека разбита по тематикам: "Комедии", "Мультфильмы", "Мировая классика" и другое. Это позволяет быстро найти то, что нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.

"Интерактивное телевидение" – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. "Ростелеком" предлагает пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 85 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте "Ростелекома" www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).