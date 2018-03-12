Предпринимателей Приморья обяжут брать на работу бывших наркоманов и заключенных

Трудоустройство. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Краевой парламент готовит закон о квотах на трудоустройство «граждан, особо нуждающихся в социальной защите»

12 марта, PrimaMedia. Первое чтение в комитете ЗСПК по региональной политике и законности прошел законопроект "О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Приморском крае". Парламентарии выделили 10 категорий безработных, которых предприятия будут обязаны трудоустроить в определенном соотношении к общему числу сотрудников. Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина выступила с критикой законопроекта и представила ко второму чтению поправки, рекомендованные предпринимательским сообществом, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснил председатель комитет Джамбулат Текиев, инициатива подготовлена во исполнение плановых мероприятий по реализации замечаний и предложений, изложенных в докладе прокурора края на заседании ЗСПК 23 ноября 2016 года.

Законопроект предлагает обязать работодателей принимать на работу или резервировать рабочие места для 10 категорий граждан: инвалиды; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, пострадавшие от радиационных аварий; граждане от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые; дети-сироты, достигшие 23 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); лица, освобожденные из мест лишения свободы, имеющее непогашенную или неснятую судимость; лица, прошедшие лечение и реабилитацию от наркомании, алкоголизма и токсикомании; дети 14-18 лет, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Как сказано в проекте закона, организации с численностью сотрудников больше 100, должны будут выделить 2% рабочих мест для трудоустройства инвалидов и еще 2% для остальных девяти категорий граждан. Организации со штатом от 35 до 100 человек будут обязаны выделить 3% рабочих мест для инвалидов.

При этом от такой обязанности освобождаются общественные объединения инвалидов, а также органы государственной и муниципальной власти.

Бизнес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина отметила, что в целом она отрицательно относится к наложению на предпринимателей дополнительных непроизводственных издержек.

"Работодатель прежде всего, принимая работников, исходит из их квалификации, образования, подготовки и прочего. Понимая наличие проблемы, мы согласны, что закон нужен, но хотели бы, чтобы он выглядел иначе. В законопроекте абсолютно нет никаких стимулирующих мер государственной поддержки работодателей, которые предусмотрены федеральным законом", — выразила свою позицию Марина Шемилина. — "Почему не сделать это в виде государственной программы? А так получается, что государство дает северные гарантии — платит за это работодатель. Теперь государство дает дополнительные гарантии на устройство на работу отдельных категорий – опять платит работодатель. А где у нас государство? Работодатель обязан платить налоги. А мы опять дополнительно грузим работодателя. Вот в чем проблема".

Она предложила установить квоту в 2% рабочих мест для инвалидов и для организаций малого бизнеса (штат от 35 до 100 человек). Также она раскритиковала необходимость ежемесячной отчетности предприятий об исполнении квот. Свои замечания бизнес-омбудсмен подготовит в виде проекта поправок ко второму чтению документа.

Заместители директора департамента труда и социального развития Приморского края Елена Магерчук добавила, что сейчас рассматривается проект федерального закона, предполагающий создание фонда содействия трудоустройству инвалидов, который и окажет стимулирующую поддержку работодателям.

"Предусмотрено определить понятие "выполнение квоты работодателем". Это может быть либо принятие на работу инвалида, либо отчисления в Фонды содействия трудоустройству инвалидов в размере 7800 рублей за каждое невыполненное по квоте рабочее место. За счет средств фонда предполагается оказание поддержки тем работодателям, которые выполняют и перевыполняют квоту на трудоустройство инвалидов", — сообщила Елена Магерчук.

Также она отметила, что с 1 января 2019 года планируются и другие изменения федерального законодательства: для организаций, не исполняющих квоту – запрет на меры господдержки и привлечение иностранной рабочей силы.

"Вот работодатель, у него 35 человек штата. Одно место он должен отдать под квоту. Вы же понимаете, что все сейчас будут ждать принятия этого закона, потому что ты понимаешь, что ты отдал эти 7800 – и все, тебе не нужно никакой ежемесячной оплаты. А найм одного работника – это минимум 19 тысяч зарплата, плюс 43% налогов. Вы же понимаете, что у нас каждый закон уже принимают для того, чтобы бизнес его четко изучил и понял, как же его обойти", — прокомментировала информацию департамента Марина Шемилина.

После продолжительной дискуссии депутаты комитета приняли решение принять законопроект в первом чтении и не торопиться со вторым. Предполагается, что законопроект перед окончательным утверждением будет вынесен на обсуждение в предпринимательской среде.