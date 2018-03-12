Глава Находки 14 марта проведет встречу с жителями микрорайонов МЖК и пр-та Мира. Фото: пресс-служба администрации Находки

Андрей Горелов подключает к выездным мероприятиям своих заместителей и руководителей управлений администрации

12 марта, PrimaMedia. Сведения из первых рук поступают к руководителю Находки Андрею Горелову во время регулярных приемов граждан по личным вопросам в администрации города, встреч с трудовыми коллективами на предприятиях, общения с жителями микрорайонов. Очередная встреча назначена на 14 марта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Андрей Горелов считает, что только прямой диалог с жителями Находки позволяет эффективно руководить городом, знать о тех проблемах, которые беспокоят людей. Личные встречи дают руководителю города получать информацию, которая помогает планировать деятельность администрации и коммунальных служб, влияет на формирование бюджета и разработку муниципальных программ".

Очередная встреча назначена на 14 марта. Желающих задать главе города вопросы и выступить с предложениями приглашают в 18.00 в среднюю школу № 14 по адресу: проспект Мира, 24б.