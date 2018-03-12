Приморский силач Иван Савкин планирует установить новый абсолютный мировой рекорд

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике отбуксирует судно массой 10 тысяч 500 тонн

12 марта, PrimaMedia. Силач Иван Савкин планирует установить новый абсолютный мировой рекорд — сдвинуть с места и отбуксировать судно массой 10 тысяч 500 тонн. Это на 200 тонн превысит предыдущий абсолютный мировой рекорд. Мероприятие состоится 16 марта, в 12.00, на территории Первомайского Судоремонтного завода, сообщает ИА PrimaMedia.

Событие посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Организатором и основным партнёром мероприятия выступила компания "Камчатское морское пароходство".

Место схватки — Первомайский судоремонтный завод, где действует пропускная система. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо скинуть заявку на телефон организаторов 8 (999) 614-94-44 с пометкой "аккредитация на мировой рекорд" ФИО, копия(фото) паспорта с пропиской. Заявки принимаются до 10.00, 12 марта.