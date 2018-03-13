Алексей Козицкий: Справедливороссы всегда выступали за справедливый кадастр

Руководитель регионального отделения "СР" в Приморье Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Поручение Путина уточнить кадастровую стоимость недвижимости показывает, что президент прислушивается к мнению «Справедливой России»

13 марта, PrimaMedia. Налог на имущество физических лиц и связанная с ним кадастровая стоимость жилья должны быть справедливыми и посильными для граждан. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года. Руководитель государства отметил, что кадастровая стоимость не должна превышать реальную рыночную стоимость жилья и предложил уточнить механизмы ее исчисления. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии 2018 года. По мнению председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" в Приморском крае, руководителя фракции "СР" в Законодательном собрании Приморского края Алексея Козицкого, заявление Путина демонстрирует, что президент России прислушивается к предложениям справедливороссов, которые еще в 2015 году настаивали на справедливом и посильном для граждан определении кадастровой стоимости недвижимости, сообщает ИА PrimaMedia.

Президент коснулся темы налога на имущество физических лиц в той части послания, где речь шла о системной работе по улучшению жилищных условий россиян, напомнил Алексей Козицкий.

— Президент предложил вернуться к налогу на имущество физических лиц, подчеркнув, что он должен быть справедливым и посильным для граждан. Владимир Владимирович непосредственно обратился к тем, кто в свое время убеждал его в необходимости перевода кадастра на рыночные рельсы, поскольку в реальности оказалось, кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Люди этого от власти никак не ожидали, отметил президент, — сказал Алексей Козицкий. – К чему это привело, хорошо показано в сюжете "Налоговый просчет: как разобраться с недвижимостью", вышедшем на канале ВЕСТИ 24 9 марта. Как сказал журналист, переплатившие люди идут отстаивать свои права в Росреестр, где создана специальная комиссия, которая занимается подобными спорами. Там рассказывают, что число обращений в последнее время резко растет. Так, в 2016 году ведомство рассмотрело 48,5 тысяч подобных заявлений, в 2017 году на 6 тысяч больше, а вот в январе 2018 года число жалоб увеличилось в 2,5 раза. Увеличилось и количество судебных споров пор этому поводу. В большинстве случаев кадастровую стоимость пересчитывают, а, значит, система оценки, действительно, работает неидеально.

По словам собеседника агентства, в партии "Справедливая Россия" с самого начала предупреждали, что предлагаемая формула оценки кадастровой стоимости жилья далеко не совершенна, социально несправедлива, некорректна и, по сути, антирыночна. Еще с 2015 года, когда заработала новая система начисления налога, справедливороссы говорили о том, что предложенный порядок исчисления кадастровой стоимости надо либо вообще отменять, либо корректировать. Точно такой же была и позиция регионального отделения "Справедливой России", и она, в общем-то, также сыграла свою роль в том, что новые правила кадастровой оценки недвижимости в Приморье не были введены. И вот теперь свое веское слово произнес президент России.

— Надо сказать, что это не первый случай, когда действующий президент рано или поздно обращает внимание на законодательные инициативы "Справедливой России". Так было с законом о капремонте, так происходит в случае с поручением Владимира Владимировича Путина уточнить кадастровую стоимость недвижимости, — отметил Алексей Козицкий. — Напомню, что в социальном манифесте партии "Справедливая Россия", который был опубликован 29 января 2018 года, говорится, что президентом РФ были поддержаны следующие наши инициативы, которые блокировались правительством и большинством в Госдуме: увеличение минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума, бессрочное продление бесплатной приватизации жилья, отмена земельного налога на участки в шесть соток для пенсионеров и льготников, приостановка увеличения начисления налогов на имущество по кадастровой стоимости и поэтапное изменение системы начислений, увеличение размера ежемесячной выплаты "детских" пособий до 10 тысяч рублей для наиболее нуждающихся семей, защита собственников жилья от ненужных посредников в заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, ограничение роста совокупного платежа граждан за жилое помещение и коммунальные услуги и установление государственного контроля над за его формированием, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, продление выплат материнского капитала и комплекс мер по поддержке рождаемости, а также выделение бесплатной земли гражданам России ("Дальневосточный гектар"), — сказал Алексей Козицкий.

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