Жительница Приморья застрелила собственного мужа из ружья

В Артеме возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Фото: ИА PrimaMedia

Бытовая ссора закончилась кровавой драмой

12 марта, PrimaMedia. В Артемовском городском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. 9 марта 2018 года в доме на улице Грибная в селе Суражевка обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением в области спины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

По подозрению в совершении преступления задержана гражданская супруга потерпевшего. Подозреваемая призналась, что в ходе бытовой ссоры взяла, принадлежащее мужу, ружье и произвела выстрел в последнего.

В ходе проведения следственных действий с места происшествия изъято ружье и патроны. С участием подозреваемой проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.