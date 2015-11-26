Миссия невыполнима: автомобилисты Владивостока ищут места для парковки среди сугробов

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Миссия невыполнима: автомобилисты Владивостока ищут места для парковки среди сугробов

12 марта, PrimaMedia. Одной из главных проблем понедельника для автомобилистов Владивостока стал поиск места для парковки. Обочины центральных улиц города, традиционно предоставляющие дефицитные площади для парковки автомобилей, после снежных выходных значительно потеряли в своем ресурсе, сообщает ИА PrimaMedia.

Получился замкнутый круг: дорожные службы города рапортовали, что за четыре выходных дня им не удалось почистить обочины дорог из-за брошенных в снегопад автомобилей, а водители, выехавшие в город в первый рабочий день, винят городские власти в том, что из-за сваленного снега парковочных мест почти не осталось.

Найти подходящее место для парковки в центре города утром рабочего понедельника стало почти невыполнимой миссией. И если владельцы внедорожников, не стесняясь, взбирались на сугробы и парковали свой транспорт прямо на вершинах снежных препятствий, малолитражки и прочие пузотерки нарезали круги в поисках более-менее расчищенной площадки.

Стоит отметить, что многие автомобилисты все еще не освободили свой транспорт из снежного плена. Некоторые автомобили так и стоят блокированными вдоль обочин еще с прошлой среды. Дорожная техника, сгребая снег с дороги, усугубила их безвыходное положение.

При этом в пресс-службе администрации города безответственным автомобилистам пригрозили жесткими мерами – в ночь с понедельника на вторник снегоуборочная техника выйдет на улицы города вместе с эвакуаторами. И действительно, суровые времена требуют суровых решений.

Еще одним несимпатичным последствием снегопада стали выросшие по всему городу грязные снежные пирамиды, местами в два человеческих роста. Самая впечатляющая их концентрация появилась на центральной площади. Также снежные горы можно встретить вдоль проспекта Столетия, под Некрасовским путепроводом, на Инструментальном заводе и так далее. По опыту прошлых лет, такие кучи долго лежат и ждут потепления.

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