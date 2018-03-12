Туризм. Фото: Фото: ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: Большинство аэропортов на Дальнем Востоке нуждаются в модернизации

Развитие региональных аэропортов и малой авиации сделает Дальний Востока доступнее для туристов, отметил сенатор

12 марта, PrimaMedia. Региональные аэропорты на Дальнем Востоке надо развивать, от их состояния зависит объем турпотока. Об этом заявил в среду, 7 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia (Москва).

— Территории Дальнего Востока большие. И транспортная доступность – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются жители Дальнего Востока. Особенно это касается строительства и модернизации аэропортов. Состояние инфраструктуры большинства объектов в регионе не отвечает современным требованиям, что становится препятствием при реализации инвестиционных планов и при развитии туристических направлений, — сказал сенатор.

Он добавил, что развитие региональных аэропортов сделает регион более удобным для туристов.

— Кроме того, Дальний Восток станет привлекательнее для инвесторов, которые будут испытывать меньше сложностей с деловыми поездками, — отметил Александр Шишкин.

По его словам, также на Дальнем Востоке надо развивать малую авиацию, которая должна стать для региона обычным пригородным сообщением.

— Малая авиация позволит сделать доставку товаров и услуг оперативнее по всей территории Дальнего Востока, — сказал сенатор.

Президент России Владимир Путин на съезде Союза транспортников России заявил, что ждет конкретные предложения от авиакомпаний по развитию сети региональных аэропортов и также по расширению перечня межрегиональных маршрутов.

— Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов, качественных, недорогих, надежных в эксплуатации, включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости от 9 до 65 мест, — сказал президент России.

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