«Солид Банк» рефинансирует кредиты других банков по ставке 10,99% годовых

12 марта, PrimaMedia. "Солид Банк" запустил акцию по перекредитованию займов, ранее оформленных в других кредитных организациях. Условия просты: действующий кредит другого банка можно рефинансировать по фиксированной ставке 10,99% годовых. Ставка не зависит ни от суммы, ни от срока кредита, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
Кроме того, увеличена максимальная сумма рефинансируемого кредита. Теперь она составляет 3 млн рублей.
Значимым также является послабление требований к предоставлению обеспечения – до 800 тысяч рублей не требуется ни залога, ни поручителей.
Акция действует до 1 июня 2018 года.
Оформить заявку на "Кредит на полное погашение кредита другого банка" можно как на сайте www.solidbank.ru, так и в любом офисе АО "Солид Банк".
Адрес офиса в г. Владивостоке:
ул. Фокина, 25
тел.: 8 (423) 226-06-80
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