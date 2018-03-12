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«Солид Банк» рефинансирует кредиты других банков по ставке 10,99% годовых

Акция действует до 1 июня 2018 года

12 марта, PrimaMedia. "Солид Банк" запустил акцию по перекредитованию займов, ранее оформленных в других кредитных организациях. Условия просты: действующий кредит другого банка можно рефинансировать по фиксированной ставке 10,99% годовых. Ставка не зависит ни от суммы, ни от срока кредита, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Кроме того, увеличена максимальная сумма рефинансируемого кредита. Теперь она составляет 3 млн рублей.

Значимым также является послабление требований к предоставлению обеспечения – до 800 тысяч рублей не требуется ни залога, ни поручителей.

Акция действует до 1 июня 2018 года.

Оформить заявку на "Кредит на полное погашение кредита другого банка" можно как на сайте www.solidbank.ru, так и в любом офисе АО "Солид Банк".

Адрес офиса в г. Владивостоке:

ул. Фокина, 25

тел.: 8 (423) 226-06-80

www.solidbank.ru

АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.

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