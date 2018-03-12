Бизнес. 18:15

Неудавшийся продавец скандального "Хаятта" распродал объекты "РусГидро" во Владивостоке

15 офисных зданий общей площадью более 10 тысяч кв. метров ушли с молотка за 124,4 млн рублей

12 марта, PrimaMedia. Российский аукционный дом, засветившийся в Приморье непродолжительным операционным сопровождением так и не состоявшейся продажи недостроенного отеля "Хаятт" на мысе Бурном во Владивостоке, сообщил об успешной распродаже объектов АО "РАО ЭС Востока" (дочерняя компания российского энергетического холдинга "РусГидро"). При содействии РАД с молотка ушли два офисно-производственных комплекса в разных районах Владивостока, включающих в себя 15 зданий общей площадью 10,1 тысяч кв. метров, общая цена продажи — 124,4 млн рублей.

Торги состоялись 6 марта на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД).

На продажу отдельными лотами были выставлены два офисно-производственных комплекса в разных районах Владивостока.

Оба объекта сданы в долгосрочную аренду и, фактически, являются готовым арендным бизнесом, отметили в РАД.

С молотка ушли:

Лот 1. Пять офисно-производственных зданий общей площадью 2,6 тыс. кв. м на ул. Фадеева, 47.

Соотношение площадей: 34,8 % — офисы, 65,2 % — производственно-складские помещения.

Помещения сданы в аренду до 2021 года.

В торгах приняло участие 5 претендентов.

В ходе торгов было сделано 79 шагов на повышение начальной цены. В результате чего итоговая цена продажи выросла в 2,5 раза и составила 41,2 млн рублей (начальная цена – 16 млн рублей). Победитель торгов – ООО "СоюзМ".

Лот 2. Десять офисно-производственных зданий общей площадью 7,5 тыс. кв. м на ул. Бородинская, 4а.

Соотношение площадей: 32,4 % — офисы, 60,7 % — производственно-складские помещения, 6,9 % — спорткомплекс.

Помещения сданы в аренду до 2020 года.

В торгах приняло участие 3 претендента.

Победитель торгов – ООО "Эпитрэй" – предложил за лот 83,2 млн рублей (начальная цена – 80 млн рублей).

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