Азиаты приедут во Владивосток за приморской соей

На международной продовольственной выставке представят продукты из России, Вьетнама, Южной Кореи и Китая

13 марта, PrimaMedia. Международная аграрно-продовольственная выставка "Дальагро. Продовольствие" откроется во Владивостоке 15 марта. Фермеры смогут познакомиться с техническими новинками в павильоне старого аэропорта, а потенциальные потребители – продегустировать продукты из России, Вьетнама, Южной Кореи и Китая в кампусе ДВФУ. Также на выставку приедут бизнесмены из Азии в поисках экпортеров российской продукции, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в выставке примут участие более 100 компаний из России и стран АТР, из них большая часть – приморские товаропроизводители. Как рассказал вице-губернатор по сельскому хозяйству Валентин Дубинин, цель выставки – познакомить потребителей с возможностями местного товаропроизводителя.

– Хлеб всему голова – тем более качественный. Наша общая задача – сделать так, чтобы приморские продукты были в ассортименте и по доступной цене. Выставка должна быть направлена на социальные сферы, чтобы детки маленькие и дедушки с бабушками покупали качественную продукцию. Чтобы они были уверены в ней. Поэтому нужно приходить: лучше попробовать, чем слушать небылицы о продукте,– сказал вице-губернатор Валентин Дубинин.

Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошла пресс-конференция о выставке "Дальагро. Продовольствие". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

На выставке будет работать "стол заказов", где организации, занимающиеся закупками, смогут познакомиться с поставщиками и заключить договоры. По словам генерального директора ООО "Дальэкспоцентр", на выставку во Владивосток приедут фермеры из других регионов ради возможности найти азиатских партнеров. Событие предназначено в первую очередь для ритейлеров и представителей государственных предприятий, которые ищут поставщиков.

– Можно будет договариваться о реализации продукции в соседние страны. Китайцы приезжают, они ищут нашу продукцию, часто их интересует, например, соя. Выставка является международной площадкой. Приезжают к нам даже из других регионов в надежде, что смогут найти партнеров из стран АТР. Это мероприятие формата "B2B" (англ. "Business to business" — "бизнес для бизнеса".) Не ярмарка-продажа продуктов питания, а скорее площадка для местных производителей, которые, участвуя в выставке, могут найти выгодные контракты, – рассказала Вера Ермилова, генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр".

Посетители выставки также смогут принять участие в аграрно-продовольственном форуме 16 марта, в ходе которого пройдут пленарное заседание с участием врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и круглые столы "Агропромышленный комплекс для бюджетной и социальной сферы: поставки продовольствия для государственных и муниципальных нужд" и "Контроль качества, борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификатом".

Выставка в кампусе ДВФУ начнет свою работу с 10 утра 15 марта, дегустация продуктов питания начнется в 13.00 в корпусе В. Все желающие смогут попробовать хлебобулочные, колбасные, рыбные, кондитерские изделия из четырех стран, а также приморское мороженое, сыры, мед, соленья и варенья. Вход свободный.