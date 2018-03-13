Общество. 12:20

Азиаты приедут во Владивосток за приморской соей

На международной продовольственной выставке представят продукты из России, Вьетнама, Южной Кореи и Китая

13 марта, PrimaMedia. Международная аграрно-продовольственная выставка "Дальагро. Продовольствие" откроется во Владивостоке 15 марта. Фермеры смогут познакомиться с техническими новинками в павильоне старого аэропорта, а потенциальные потребители – продегустировать продукты из России, Вьетнама, Южной Кореи и Китая в кампусе ДВФУ. Также на выставку приедут бизнесмены из Азии в поисках экпортеров российской продукции, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в выставке примут участие более 100 компаний из России и стран АТР, из них большая часть – приморские товаропроизводители. Как рассказал вице-губернатор по сельскому хозяйству Валентин Дубинин, цель выставки – познакомить потребителей с возможностями местного товаропроизводителя.

– Хлеб всему голова – тем более качественный. Наша общая задача – сделать так, чтобы приморские продукты были в ассортименте и по доступной цене. Выставка должна быть направлена на социальные сферы, чтобы детки маленькие и дедушки с бабушками покупали качественную продукцию. Чтобы они были уверены в ней. Поэтому нужно приходить: лучше попробовать, чем слушать небылицы о продукте,– сказал вице-губернатор Валентин Дубинин.

1 / 6

На выставке будет работать "стол заказов", где организации, занимающиеся закупками, смогут познакомиться с поставщиками и заключить договоры. По словам генерального директора ООО "Дальэкспоцентр", на выставку во Владивосток приедут фермеры из других регионов ради возможности найти азиатских партнеров. Событие предназначено в первую очередь для ритейлеров и представителей государственных предприятий, которые ищут поставщиков.

– Можно будет договариваться о реализации продукции в соседние страны. Китайцы приезжают, они ищут нашу продукцию, часто их интересует, например, соя. Выставка является международной площадкой. Приезжают к нам даже из других регионов в надежде, что смогут найти партнеров из стран АТР. Это мероприятие формата "B2B" (англ. "Business to business" — "бизнес для бизнеса".) Не ярмарка-продажа продуктов питания, а скорее площадка для местных производителей, которые, участвуя в выставке, могут найти выгодные контракты, – рассказала Вера Ермилова, генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр".

Посетители выставки также смогут принять участие в аграрно-продовольственном форуме 16 марта, в ходе которого пройдут пленарное заседание с участием врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и круглые столы "Агропромышленный комплекс для бюджетной и социальной сферы: поставки продовольствия для государственных и муниципальных нужд" и "Контроль качества, борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификатом".

Выставка в кампусе ДВФУ начнет свою работу с 10 утра 15 марта, дегустация продуктов питания начнется в 13.00 в корпусе В. Все желающие смогут попробовать хлебобулочные, колбасные, рыбные, кондитерские изделия из четырех стран, а также приморское мороженое, сыры, мед, соленья и варенья. Вход свободный.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Иван Борисов: Без качественного продовольствия будущего у Приморья нет

Китайским инвесторам предложили развивать сельское хозяйство Приморского края

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Русагро" ответила на критику из Приморья

01 марта, 15:20

Аграрии Приморья: «Русагро» поставила нас в «интересное положение», чтобы покрыть убытки

26 февраля, 16:15

Распространения заболеваний через мясо и животных опасаются в Приморье

25 февраля, 16:05

«Это совсем не то, что мы ожидали»: «Русагро-Приморье» вызвали на депутатский "ковёр"

21 февраля, 08:20

Главы пяти сел Приморья подписали соглашение о взаимовыручке

19 февраля, 11:45

Картина дня

На строительство культурных центров во Владивостоке выделено 30 млрд рублей – Тарасенко

12:00

Кренившийся в бухте Золотой Рог плавучий док полностью затонул

08:00

Есть ли жизнь в ТОРе: какие предприятия создают резиденты "Надеждинской" в Приморье

10:50

Грязный снег с центральной площади Владивостока вывозят в Снеговую Падь

12 марта, 14:05

Дебош в поезде «Владивосток-Новосибирск»: избиение беременной и угрозы всему вагону

13:30

Девушка из Владивостока не впечатлила Егора Крида в новом сезоне «Холостяка»
Алексей Козицкий: Справедливороссы всегда выступали за справедливый кадастр
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia