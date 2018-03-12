Новые резиденты идут в Свободный порт Владивосток с жильем, логистикой и индюшками

Индюк. Фото: ИА PrimaMedia

Минвостокразвития рассказал о поступивших в марте новых заявках на вхождение в льготный экономический режим

12 марта, PrimaMedia. Более 4,5 миллиардов рублей планируют вложить потенциальные инвесторы в реализацию 14 новых проектов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые были заявлены в течение первой мартовской недели. Большинство проектов заявлено к реализации на территории Приморья. Потенциальные резиденты собираются строить жилье, гостиницы, логистические фермы и индюшинную ферму, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Из 13 заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории СПВ, поступивших на первой неделе марте, четыре касаются строительства жилья.

Так, ООО "ЗВК" планирует построить на территории города Владивостока современный комплекс таунхаусов, ООО "МП Констракшен" — малоэтажные объекты недвижимости и гостиницы, ООО "АЮВЕС СТРОЙ" — многоквартирный дом бизнес-класса с пристроенным административным зданием, а компания "Харьковская 1" — жилой комплекс на 90 квартир с пристроенным объектом дошкольного и начального образования на 75 мест.

Проект многофункционального гостиничного комплекса с торговыми помещениями намеревается реализовать ООО "Детский парк".

ООО "Кью энд Кью" озаботилось строительством на территории города Владивостока детского теннисного центра. Планируется размещение открытого теннисного корта и крытого теннисного комплекса с помещениями для занятий борьбой, раздевалками, тренерскими, тренажерным залом и кафе, а также благоустройство территории. Объект будет находиться под круглосуточным наблюдением и охраной.

В центральной части бухты Триозерье компания "Мелодия Моря" планирует возвести туристическую базу отдыха, которая будет включать в себя 13 гостевых домиков из деревянного бруса, банный комплекс и кафе. Проектом предусмотрено размещение автостоянки, беседки с мангалами, бассейна, стадиона и спортивных площадок.

Птицеферму по производству мяса индейки мощностью 6 тысяч тонн в год в убойном весе решило создать КФХ Мирошниченко С.Д.

Логистический узел – газонаполнительную станцию для приема, хранения и отпуска потребителям сжиженных углеводородных газов в автоцистернах и баллонах намеревается открыть в Октябрьском районе Приморского края ООО "ТРАНСГАЗ-25". После ввода в эксплуатацию объект будет способен одномоментно размещать 4050 кубометров. сжиженных углеводородных газов для дальнейшего экспортирования потребителям.

ООО "ГолдАвтоТранс" выступило с проектом создания во Владивостоке транспортно-логистического терминала.

ПАО "Преображенская база тралового флота" намерено реализовать новый инвестиционный проект по строительству на берегу незамерзающей бухты Преображение рыбоперерабатывающего завода в целях обеспечения внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией. ИП Меркулов В.В. изъявил желание построить павильоны для торговли рыбой.

"Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта", – считает министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На сегодняшний день на рассмотрении в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" находятся 71 заявка на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток на общую сумму около 53 млрд рублей и планами создать более 4 тысяч новых рабочих мест.