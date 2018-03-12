Бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

Два финалиста конкурса "Лидеры России" пополнили команды Трутнева и Галушки

Финалисты конкурса получили назначения в Агентства по привлечению инвестиций и по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

12 марта, PrimaMedia. Состоялись новые назначения участников конкурса "Лидеры России". Высокие должности в администрации президента РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и частных корпораций получили 45 участников конкурса управленцев. Два финалиста конкурса пополнили команду управленцев институтов развития Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оргкомитет конкурса.

10 приморцев вышли в финал конкурса "Лидеры России"

Ответственные посты по итогам конкурса получили принимавшие в нем участие начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала АО "ЮниКредит Банк" Максим Дузь и председатель управляющего совета программы "Учитель для России" Федор Шеберстов. Первый получил пост заместителя руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, второй возглавил отдел образовательных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ранге советника полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Стоит сказать, что дальневосточный полпред был одним из наставников "Лидеров России".

Юрий Трутнев возьмет под опеку дальневосточных "Лидеров России"

Отметим, "Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводился администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Финал конкурса состоялся в Москве в феврале 2018 года. От Дальнего Востока в финал вышли 30 человек, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря. 10 из них – представители Приморского края. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

О роли проекта "Лидеры России" в сфере подготовки кадров на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств говорил президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что данная работа является частью большой многоплановой программы.

При этом он подчеркнул, что средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов. "Безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв", — сказал президент.

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