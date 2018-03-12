В судебном зале. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Суд над заказчиком Приморского океанариума затягивают «странные» вопросы и болезнь

Второй год идет допрос свидетеля, заявившего о вымогательстве экс-руководителя Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке

12 марта, PrimaMedia. Судебный процесс над экс-руководителем Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке Андреем Поплавским продолжается во Фрунзенском суде Владивостока. Сегодня, 12 марта, обвиняемый заявил, что ему необходимо лечение в стационаре медцентра ДВФУ, предоставив медицинские документы. При этом судья несколько раз в ходе заседания отметила стремление защиты затянуть рассмотрение дела, сообщает ИА PrimaMedia.

Заседание началось с часовой задержкой из-за опоздания обвиняемого вместе с защитником. Всё это время Поплавского ждали не только сотрудники Фрунзенского суда, но и свидетель Олег Шишов, находящийся сейчас в Омске. Его допрос был организован посредством видеоконференцсвязи. Право задавать вопросы предоставили исключительно обвиняемому, который отрицает свою причастность к хищению более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума.

Первым делом обвиняемый Андрей Поплавский заявил ходатайство о том, что ему, как инвалиду, необходимо пройти курс реабилитации в стационаре ДВФУ. На судебное заседание он явился с двумя палками, на которые опирался при ходьбе. Судья согласилась ограничить время заседания, чтобы Поплавский мог попасть на плановый прием к врачу, однако следующее заседание назначила на завтра, 13 марта, невзирая на возгласы обвиняемого о том, что он не успеет приехать.

Также Андрей Поплавский заявил, что теперь у него будет только один адвокат – Александр Граф. Договор со вторым адвокатом Натальей Сазыкиной обвиняемый расторг, уведомив ее об этом по электронной почте.

Вопросы, которые обвиняемый адресовал свидетелю Олегу Шишову, касались в основном деталей финансовых расчетов заказчика, генподрядчика, субподрядчика и банка. Напомним, бывший руководитель и владелец НПО "Мостовик" Шишов, который уже отсидел за растрату полгода и вышел по УДО, рассказал, что пресловутый исчезнувший миллиард был следствием махинаций Поплавского – будто бы тот заставлял генподрядчика заключать договора с компаниями, которые, не выполнив работы, скрылись потом с деньгами в неизвестном направлении. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК "Приморский океанариум", их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

По словам Олега Шишова, выступая от лица заказчика масштабной стройки, Поплавский создавал невыносимые условия для работы строителям. Свидетель упоминал и отсутствие заключения госэкспертизы на проект, и постоянно растущие объёмы работ, и навязывание "Мостовику" субподрядчиков, и невозможность сдать готовые объекты без "задабривания".

"Вы давали подкуп, желая обеспечить успешную финансово-хозяйственную деятельность своего предприятия?" — задал вопрос Андрей Поплавский.

"Да, потому что вы создали невыносимые условия! Я об этом много раз уже рассказывал. Со мной поговорил Мингалев (бывший заместитель директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление", осужденный на 2,5 года за коммерческий подкуп – прим. ИА PrimaMedia). И как только вы получили от нас первые деньги, ситуация изменилась к лучшему. Это было изощренное вымогательство!" — отвечал Олег Шишов.

Рассказывая о способах вымогательства со стороны экс-руководителя Дирекции управделами президента на Дальнем Востоке, бывший владелец КПО "Мостовик" назвал "настоящим несчастьем" постоянно менявшиеся планы стройки. Поскольку государственная экспертиза не утвердила проект, заказчик норовил по ходу дела все время добавлять новые задания генподрядчику. Не было ясности и с итоговой суммой, в которую обойдется строительство – "Мостовик" терпеливо ждал заключения Главгосэкспертизы с 2010 по 2014 год, соглашаясь на увеличение объемов работ и "плавающие" цены. По словам Олега Шишова, Поплавский принуждал завышать суммы авансов, а поступающие деньги отдавать навязанным субподрядчикам.

В ходе допроса Поплавский неоднократно задавал Шишову вопросы, которые свидетель называл "странными" и нелогичными, постоянно припоминая, что отвечал на них ранее неоднократно. Это были вопросы о приписках, которые экс-руководитель "Мостовика" отрицает, вопросы о формальных процедурах финансовых расчетов и фамилиях людей, осуществлявших бухгалтерские расчеты. Судья отклонила более 16 вопросов обвиняемого, отметив стремление защиты затянуть процесс.

"Свидетель и так час ждал, когда вы придете. Мы второй год не можем завершить этот допрос!" — объяснила судья Наталья Орлова "сокращение" списка вопросов.

Ранее на допросе 6 марта еще один свидетель по этому делу, бывший замдиректора департамента по строительству в Дальневосточном федеральном округе НПО "Мостовик" Анатолий Вопилов сообщил, что слышал о так называемых "домашних заданиях" Поплавского, подразумевая вымогательство, но сам не принимал в этом участия. Обвиняемый же заявляет, что его оболгали и требует документального подтверждения фактов собственного вымогательства.

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