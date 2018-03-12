Прием заявок на участие в «Российской студенческой весне» стартовал в Приморье

Российская студенческая весна. Фото: ИА PrimaMedia

В краевом департаменте молодежи ждут заявок от танцоров, театралов, музыкантов, журналистов и видеографов до 25 лет

12 марта, PrimaMedia. В Приморье стартовал прием заявок на участие в региональном фестивале Программы "Российская студенческая весна". Стать участниками регионального могут студенты СУЗов и ВУЗов до 25 лет, занимающиеся танцами, музыкой, театральной деятельностью, журналистикой и видеографией, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте по делам молодежи.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморского края, отбор пройдет по нескольким направлениям, среди которых танцевальное, театральное, музыкальное, "журналистика", а также новое в этом году направление — "видео".

"Есть ограничение по хронометражу и целый ряд критериев оценки, начиная от идеи и заканчивая подбором костюмов. Кроме того, каждый участник должен будет буквально за одну минуту презентовать свое видео перед показом", — рассказали в департаменте.

Оценивать конкурсантов будут сразу по нескольким номинациям: музыкальный клип, игровой, социальный, анимационный и документальный ролик.

Как отмечают организаторы, это не единственная "новинка" этого года. Вторая особенность отбора коснется направления "Журналистика". Теперь заявляться на конкурс смогут и студенты-журналисты.

"Тема и общие условия у всех конкурсантов будут идентичные. Однако оцениваться студенты профильных и непрофильных направлений подготовки будут по-отдельности, соответственно на шансах победить это никак не скажется", — пояснили специалисты департамента.

Кроме того, у участников появятся информационные поводы для подготовки конкурсных материалов: работа направления пройдет в те же даты, что и отборочные этапы музыкальных и театральных конкурсов.

"Это максимально приблизит участников к условиям программы на федеральном уровне, где конкурсанты-журналисты освещают мероприятия "Весны"", — подчеркнули в департаменте.

Еще одна особенность – расширение театрального направления. Одной из номинаций станет "театр моды". Оценивать здесь будут не только артистизм, но и эстетику, технику исполнения, выразительность, композиционное решение, оригинальность, сюжет и идею, а также сложность создания коллекции.

Еще одной "фишкой" станет то, что все направления конкурса пройдут на разных локациях. Так, очные мероприятия направлений "Видео" и "Журналистика" будут базироваться на площадке Центра содействия развитию молодежи Приморского края. Театральное направление — конкурс "Белая чайка" — пройдет в МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Конкурсные просмотры музыкального направления пройдут на базе ВГУЭС, а в Феско-холле соберутся участники и зрители открытого краевого конкурса танцевальных коллективов и отдельных исполнителей "Реверанс".

Все конкурсные отборы в Приморье пройдут в апреле. Победители регионального этапа отправятся представлять край на XXVI Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна 2018" в Ставрополе 15-20 мая.

С подробностями отборов по каждому направлению можно ознакомиться в Положении.

Отметим, следить за последними обновлениями информации по конкурсу можно в группе Вконтакте "Российская студенческая весна в Приморье".