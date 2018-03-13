Интернет. Фото: ИА AmurMedia

"Черный пиар" против Золотой Руси из Хабаровска перешел во Владивосток

Конкурентная борьба с использованием неприглядных методов ведется в открытую

13 марта, PrimaMedia. "Черный пиар", затеянный против известной на Дальнем Востоке ювелирной сети "Золотая Русь", переместился в соседний регион. Лица, причастные к конкурирующей фирме, практически в открытую пытаются раздуть скандал с якобы поддельным изделием, продающемся в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

В нескольких популярных приморских Инстаграм-пабликах появилось сообщение о том, что в одном из магазинов ювелирной сети "Золотая Русь" в Хабаровске продается якобы поддельный золотой браслет.

"Золотая Русь торгует подделками по цене в два раза дороже оригинала!" — пишет от имени неизвестного пользователя владивостокский паблик vdk_news24.

Переписка в Инстаграм

Переписка в Инстаграм. Фото: скрин интернет-страницы

Однако многие из пользователей скептически отнеслись к озвученному факту:

"Думайте прежде чем пишите. Браслет золотой. А статья эта очень на заказуху смахивает. Ни ответа, ни привета", — пишет читатель владивостокского паблика vdk_news24 под ником alexandrabav. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторские — ред.)

Ранее точно такие же сообщения, только от пользователя с ником elenakorobko1 распространялись в хабаровских Инстаграм-пабликах. Отличие было лишь в том, что профиль "правдолюбца" был закрыт для посторонних. Однако хабаровские пользователи сети Инстаграм рассекретили анонима. Да и после выхода сообщений в Инстаграм и публикации на ИА AmurMedia профиль, от чьего имени распространялось сообщение, стал общедоступным. Если его проанализировать, то можно сделать вывод, что его хозяйка тесно связана с конкурирующей компанией — кроме фотографий там имеется активная ссылка на официальный сайт компании. Этот факт не ускользнул от внимания интернет-сообщества, которое не поддержало стремление elenakorobko1 "вывести конкурентов на чистую воду":

"Чем кого-то клеветать, научитесь торговать", — пишет aleksandr_home_studio27.

Представители ТД "Золотая Русь" заявили, что ни факта продажи якобы поддельного изделия, ни претензий покупателей по этому поводу зафиксировано не было. Более того, изделие, о котором идет речь, и вовсе продавалось в комиссионном отделе.

— Браслет, о котором идет речь, был сдан в ломбард частным лицом, и после того как залогодатель его не выкупил, оно попало в комиссионный отдел, — говорит коммерческий директор ТД "Золотая Русь" Вячеслав Мурзин. — Что касается распространяемой информации – там очень много надуманного. Этот браслет пришел к нам не от поставщика, а был сдан в ломбард, как обыкновенное золотое изделие. Он золотой, и соответствует пробе и весу.

Каким будет следующий ход настойчивого "анонима", покажет время. По мнению редакции, оценку столь нечистоплотным действиям лиц, по-видимому, причастным к конкурентам, должно дать не только профессиональное сообщество, но и покупатели и правоохранительные органы.

Напомним, что скандалы с ювелирными изделиями возникают не в первый раз. Так, в конце прошлого года ТД "Золото" оказался замешанным в скандал — двум покупательницам (в Хабаровске и Владивостоке) были проданы кольца с плавленным кварцем вместо изумруда. Тогда, вместо того, чтобы с честью выйти из неприятной ситуации, гендиректор ТД "Золото" господин Коробко попытался облить грязью всех участников истории — обвинил чиновницу из Роспотребнадзора, комментировавшую факт со сложными обозначениями на бирках, во лжи, про покупательницу и вовсе высказался, мол, "не все в порядке с головой", а вся шумиха в СМИ — "клевета".

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