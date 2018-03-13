Георгий Карлов: Великим державам надо объединиться в борьбе с терроризмом

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Фото: ИА PrimaMedia

В Госдуме прокомментировали слова Владимира Путина о борьбе с терроризмом и готовности подписать с США договор о кибербезопасности

13 марта, PrimaMedia. Президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что "великие державы" должны объединить усилия в борьбе с мировым терроризмом. Кроме этого, Президент РФ сказал, что Россия готова подписать с США договор о кибербезопасности. Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалина и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции выразил уверенность, что тема борьбы с терроризмом имеет первостепенное значение в работе профильного комитета по совершенствованию "антитеррористического" законодательства, — сообщает корр.PrimaMedia (Москва).

- Российские парламентарии постоянно участвуют в работе различных международных организаций и форумах, отстаивая позицию России в борьбе с международным терроризмом. Россия выражает готовность к участию в обсуждении существующих угроз. К сожалению, не всегда наша позиция встречает адекватную реакцию со стороны западных партнеров. Готовность Президента Владимира Путина подписать с США договор о кибербезопасности — пример конструктивной позиции российской стороны. Но наши коллеги не готовы садиться за стол переговоров, — сказал Георгий Карлов.

Тема кибербезопасности всплыла в интервью с Владимиром Путиным в рамках обсуждения обвинений, которые обрушились на Россию после президентских выборов в США, когда был избран Дональд Трамп. Россия якобы вмешалась в электоральный процесс с помощью хакеров. Но доказательств "вмешательства" не последовало.

— Мы предлагаем вам (американской стороне) официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие‑то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела, — сказал Владимир Путин.

Особой темой стала ситуация в Сирии и борьба с мировым терроризмом. Президент России подчеркнул, что в этой области необходима солидарность стран-лидеров.

— Чтобы защититься от ударов террористов, "великим державам" надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором, ­ сказал Владимир Путин.