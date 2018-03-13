Владимир Новиков: Каждый голос на выборах влияет на жизнь семьи, города и страны

Владимир Новиков. Фото: Пресс-служба Владимира Новикова

Голосование позволит каждому гражданину сделать свой осознанный выбор, считает парламентарий

13 марта, PrimaMedia. Участие в выборах – это конституционное право каждого гражданина РФ, которым необходимо воспользоваться. Об этом сообщил депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, передаёт ИА PrimaMedia (Москва).

"Необходимо воспользоваться своим избирательным правом, ведь это шанс на то будущее, которое ты хотел бы сам для себя видеть. Это возможность для каждого гражданина сделать осознанный выбор", — сказал Владимир Новиков.

Мнение о том, что голос на выборах ни на что не влияет – ошибочно, считает парламентарий.

"Голос человека влияет на его жизнь, жизнь его семьи и жизнь государства. Изменения приходят постепенно, но для того чтобы запустить этот процесс, необходимо прийти на избирательный участок. Таким образом вы участвуете не только в управлении своим городом, посёлком, но и своей страной. Хочешь движения вперёд – голосуй!", — заключил Владимир Новиков.

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента страны. За главный политический пост страны поборются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, общее количество приглашенных нижней палатой парламента наблюдателей на выборах президента РФ превысило 300 человек.