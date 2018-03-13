Пробка на Второй речке. Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток окутал сильный туман: город снова встал

С утра на дорогах приморской столицы 9-балльные пробки, сложно выехать даже из дворов

13 марта, PrimaMedia. Владивосток второй рабочий день преследуют напасть – во вторник, 13 марта, город накрыл сильный туман, видимость в некоторых районах составляет порядка 20-30 метров. К тому же не все дороги еще освобождены от снежных отвалов, потому в приморской столице вновь пробки. Сервис от "Яндекса" оценивает их в 9 баллов, сообщает ИА PrimaMedia.

Из-за сложных погодных условий во Владивостоке наблюдаются огромные заторы. В частности, движение затруднено от Зари до Молодежной, далее в районе Гоголевской развязки и Покровского парка. Стоит Золотой мост и практически весь район площади Луговой.

"Не можем от дома отъехать. Все колом даже на придомовой территории", — пишут в редакцию жители домов по улице Юмашева.

Пассажиры общественного транспорта сетуют, что автобусы сегодня переполнены.

"На Дальпрессе уже во второй автобус сесть не могу. Забито", — говорят горожане.

Из-за дорожной обстановки вновь подскочили цены на услуги такси, но машин, как передают наши читатели, не дождаться.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом. Также советуют держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

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