Частичный взлом льда начнется сегодня на морской акватории Владивостока

13 марта, PrimaMedia. По прогнозу Примгидромета сегодня, 13 марта, в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В этой связи управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим.
Ваше внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека. При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.
Родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Требуется постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.