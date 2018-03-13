На морской акватории Владивостока сегодня начнется частичный взлом льда. Фото: ИА PrimaMedia

Частичный взлом льда начнется сегодня на морской акватории Владивостока

Специалисты рекомендуют рыбакам и всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на ледовую поверхность

13 марта, PrimaMedia. По прогнозу Примгидромета сегодня, 13 марта, в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В этой связи управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим.

Ваше внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека. При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Требуется постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

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