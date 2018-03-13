Жителю Владивостока грозит до 10 лет колонии за сломанный палец сотруднику ФСБ

За сломанный палец сотруднику ФСБ жителю Владивостока грозит до 10 лет колонии. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Он был пойман за незаконную добычу водных биоресурсов

13 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока, пойманный за браконьерство, при оформлении протокола сломал палец сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Он предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

По версии следствия, все произошло в июне 2017 года в акватории Амурского залива при задержании фигуранта сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморью.

Так, обнаружив незаконную добычу водных биоресурсов, правоохранители приняли меры по пресечению противоправных действий нарушителя. При оформлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), задержанный применил насилие к представителю власти, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома фаланги пальца.

Прокурором Фрунзенского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).