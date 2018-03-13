Спорт. 10:10
Известный фридайвер мирового уровня проведет мастер-класс во Владивостоке. Фото: Виолетта Анашкина специально для ИА PrimaMedia

Известный фридайвер мирового уровня проведет мастер-класс во Владивостоке

Участники раскроют свой потенциал внешнего и внутреннего дыхания при запредельных нагрузках

13 марта, PrimaMedia. Ведущий инструктор и врач федерации фридайвинга России, врач сборной команды России по фридайвингу Евгений Бутов прибывает во Владивосток 16 марта для проведения судейского семинара и мастер-класса по подводному спорту, сообщает ИА PrimaMedia.

С 16 по18 марта во Владивостоке состоится открытый семинар-тренинг "Фридайвинг и Йога", организованный федерацией подводного спорта Приморского края для любителей нырять на задержке дыхания и профессиональных подводных охотников, фридайверов и пловцов.

Кроме освоения уникальных техник по увеличению задержки дыхания, это будет один из этапов подготовки пловцов-марафонцев, которые готовятся традиционно переплыть Амурский залив в июне.

Участники раскроют свой потенциал внешнего и внутреннего дыхания при запредельных нагрузках. Также в программе будут отрабатываться жизненно важные элементы спасения и оказания первой помощи на воде, с учетом передовых знаний, накопленных Школой фридайвинга Натальи Молчановой.

После проведения судейского семинара во Владивостоке Евгений Бутов поедет по приглашению хабаровской федерации подводного спорта в г. Хабаровск.

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