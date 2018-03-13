Очередную крупную партию незаконного краба изъяли сотрудники ФСБ в Приморье

Рыночная стоимость изъятого краба может составлять более 700 тысяч рублей

13 марта, PrimaMedia. Порядка 1 тонны водных биоресурсов изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие праздничные дни. Свежевыловленный незаконно добытый краб был выявлен пограничниками в окрестностях Находки, в заливах Восток и Стрелок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Порядка 800 кг краба-стригуна опилио было обнаружено в двух автотранспортных средствах, еще свыше 200 кг — в моторной лодке, хозяин которой вышел в море, несмотря на закрытую для маломерных плавсредств навигацию.

Ни автовладельцы, ни хозяин катера предоставить пограничникам документы, подтверждающие законность происхождения краба, не смогли. По предварительной оценке, рыночная стоимость изъятого краба может составлять более 700 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море"). Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты правовые решения.