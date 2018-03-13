Туман во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Синоптики: Мартовский туман для Владивостока – не аномалия

Водяная взвесь сохранится в течение всего дня

13 марта, PrimaMedia. Сегодняшний густой туман, вызванный резким потеплением, — не такая уж редкость для Владивостока, рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

"Неустойчивая погода для марта – вполне нормальна. Типичная картина, когда теплые весенние дни сменяются морозными ночами. Нельзя называть нынешний туман и аномалией – такие дни выдавались в марте и раньше, хотя их было немного – 1-2, — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. – На этой неделе, кроме тумана нас ждут еще осадки, они начнутся в ночь на четверг. Возможно, это будет дождь, который затем перейдет в мокрый снег, поскольку температура понизится".

По прогнозам синоптиков, на большей территории Приморья в эти дни ожидается оттепель с повышением температуры до 12 градусов тепла в отдельных районах. На севере будет прохладнее, до −4 °С. Во Владивостоке велика вероятность мокрых осадков. Сейчас погодой на юге региона управляет циклон, смещающийся с Амурской области на юг Хабаровского края. Днём 13 марта на большей территории Приморья осадки прекратятся. Но затем с запада на край переместится следующий циклон, похолодает и осадки возобновятся. В пятницу температура вновь поднимется до плюсовых значений.

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