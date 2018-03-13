Грязный снег с центральной площади Владивостока вывозят в Снеговую Падь. Фото: ИА PrimaMedia

Грязный снег с центральной площади Владивостока вывозят в Снеговую Падь

Новый склад организован на территории недостроенного спортивного сооружения в микрорайоне

13 марта, PrimaMedia. Горы грязного снега с центральной площади Владивостока начали вывозить на дополнительную площадку для складирования снежной массы, расположенную на территории недостроенного спортивного сооружения в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая площадка уже заполняется снегом. Минувшей ночью дорожные службы продолжали очистку городских дорог и вывозили снежную массу в Снеговую Падь. Техника работала по ул. Тигровая, на проспекте Красного Знамени, Океанском и Партизанском проспектах, Сахалинской, Лесном переулке, Нерчинской, Посьетской, Калинина, Школьном переулке, Гризодубовой, Острякова (подъем к женской консультации), Окатовой и многим другим. Мешающие уборке снега, припаркованные вдоль дорог автомобили, эвакуировали.

На территорию ФОКа в Снеговой Пади снег вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. За прошедшую ночь площадка приняла более 3 тысяч кубометров снега. Всего с улиц города собрано и вывезено более 40 тысяч кубов снега.

Уборка города продолжается: снегоуборочная техника работает в микрорайонах, ведется очистка лестниц, виадуков и пешеходных зон.

Напомним, что снегопад, начавшийся во Владивостоке в канун Международного женского дня, принес в столицу Приморья небывалое количество осадков. За сутки в городе выпало 36 мм осадков, это почти полторы месячных нормы.

Снегопад стал сильнейшим за всю минувшую зиму. Площадка на ул. Выселковой была переполнена еще несколько дней назад. Было принято решение временно вывозить снег на центральную площадь для оптимизации затрат времени и средств на уборку снега с центральных улиц.

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